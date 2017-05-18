Новости фото с tvp.pl Женская сборная России завоевала золото, мужская - серебро, Пирогова - личную бронзу чемпионата Европы по спортинг-компакту Чемпионат Европы по спортинг-компакту состоялся 11-14 мая в польском Быдгоще.

Женская сборная России в составе Инны Александровой, Татьяны Полываной и Татьяны Пироговой стала чемпионом континента, поразив в сумме 546 мишеней из 600. Серебро завоевала сборная Франции (540), бронза - у итальянок (532).

Мужская российская команда, за которую выступали Айаал Макаров, Константин Леликов и Александр Белов, завоевала серебро с 579 попаданиями. Золото - у французов (581), бронза - у итальянцев (577).

В ветеранском зачёте Александр Лубяный, Григорий Карагандян и Анатолий Зимовин стали серебряными призёрами в команде с 560 попаданиями. Победу одержали британцы (563), замкнули тройку итальянцы (559).

Лучшими среди юниоров и суперветеранов стали французские спортсмены.

Татьяна Пирогова стала бронзовым призёром личного женского турнира, поразив 188 пишеней. Четвёртой финишировала Инна Александрова (187), 18-й - Татьяна Полываная (171), 49-й - Ирина Юхимчак (116). Золото - у итальянки Мартины Маруццо (189, 20), серебро - у британки Эми Исман (189, 19).

Александр Лубяный завоевал бронзу среди ветеранов (191, 19). Золото и серебро - у итальянцев Мауро Боси (192) и Веньеро Спады (191, 22). Григорий Карагандян разделил девятое место (185), Олег Кротов и Анатолий Зимовин - 13-е (184), Дмитрий Вахрушев - 44-е (162), Александр Байков - 55-е (152).

В группе суперветеранов победил британец Джон Будвелл (193), серебро выиграл итальянец Гуй Пиццо (188), бронзу - его соотечественник Джованни Замбони (187). Сергей Лебедев - восьмой (181), Григорий Шлапаков - десятый (180).

Золото и серебро в открытом зачёте завоевали французы Жан-Поль Мордефройд (198 попаданий) и Кристоф Авре (197). Бронза в активе итальянца Даниэле Валери (196, 20+8). Александр Белов - четвёртый (196, 20+7), Айаал Макаров - пятый (195), Николай Кобяков десятый (193), Александр Лубяный разделил 26-ю позицию (191), Татьяна Пирогова и Константин Леликов - 49-ю (188), Инна Александрова - 66-ю (187), Дмитрий Полываный - 80-ю (186), Григорий Карагандян и Олег Татаринов - 92-ю (185), Станислав Бойко, Олег Кротов и Анатолий Зимовин - 106-ю (184), Александр Осмоловский и Юрий Басихин - 119-ю (183), Владимир Фешин, Евгений Платонов и Сергей Фокин - 130-ю (182), Сергей Лебедев - 143-ю (181), Андрей Шабловский, Олег Игнатов, Георгий Тибилов, Иван Карасёв и Григорий Шлапаков - 149-ю (180), Александр Трошин и Андрей Жорник - 175-ю (178), Олег Диденко и Александр Лебедев - 189-ю (177), Виталий Поляков - 196-ю (176), Сергей Фокин, Михаил Колеватов, Владимир Сироткин и Сергей Кобяков - 221-ю (174), Артур Ертисян - 232-ю (173), Олег Левин, Олег Саркисян Татьяна Полываная и Анатолий Арзуманов - 255-ю (171), Александр Ветров - 267-ю (170), Тенгиз Месхия - 284-я (168), Виктор Фесик - 294-ю (167), Олег Воробьёв и Геннадий Шокуров - 307-ю (166), Сергей Лускин - 325-ю (164), Дмитрий Вахрушев - 340-ю (162), Александр Вылегжанин - 352-ю (160), Наталья Рябова - 373-ю (157), Дамир Камилов - 382-ю (155), Дмитрий Фёдоров - 398-ю (153), Александр Байков - 407-ю (152), Артур Овсепян - 422-ю (149), Дмитрий Кисельер - 426-ю (148), Павчел Захаров - 433-ю (146), Михаил Метлин - 445-ю (143), Григорий Фарбер - 457-ю (136), Юрий Стоянов и Андрей Бабич - 469-ю (128), Ирина Юхимчак - 476-ю (116), Руслан Самерханов, Вадим Петров, Игорь Шустов, Дундуа Эльзибар, Андрей Махольц, Вадим Мамчур, Артур Николаев, Андрей Лемешко и Вадим Смирнов не показали зачётного результата. Быдгощ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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