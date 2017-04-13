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13.04.2017 23:29
Айаал Макаров, фото с ykt.ru
Айаал Макаров, Юлия Баскакова и клуб "Брянск 1" победили на втором этапе Кубка России по спортинг-компакту
Второй этап Кубка России по спортинг-компакту состоялся в Брянске. 

Победу в соревнованиях мужчин в группе A одержал Айаал Макаров из Якутска, поразив 194 мишени из двухсот. Второе место занял Александр Белов из Санкт-Петербурга (193), третье - Максим Николаев из Нижнего Тагила (190). 

В группе B первенствовал Александр Осмоловский из Брянска со 189 поражёнными мишенями. Вторым стал Андрей Коваленко из Красноярска (187), третьим - Юрий Басихин из Брянска (186).

Лучшим в группе C стал Николай Попов из Вологды (183), на второй позиции Василий Кузичев из Красноярска (182), тройку замкнул Александр Кашин из Санкт-Петербурга (172). 

Победу в зачёте ветеранов одержал москвич Андрей Бондаренко (190), вторым финишировал ещё один столичный спортсмен - Олег Кротов (175), третьим - Игорь Романов из Липецка (172). 

В группе суперветеранов победил Валерий Столбов из Дмитрова (160), на втором месте Пётр Самородский из Брянска (152), на третьем - Владимир Пантяшин из Волгограда (144). 

Москвичка Юлия Баскакова победила в женском зачёте, поразив 177 мишеней. Серебро - у Светланы Каменской из Нижнего Новгорода (175, перестрелка 24), бронза - у Оксаны Букиной из Москвы (175, 21). 

Родион Знатнов из Костромы стал лучшим среди юниоров со 175 очками. Вторым финишировал москвич Павел Козлов (174), тройку замкнул Даниил Комков из Дмитрова (157, 24). 

Клуб "Брянск 1" (А.Осмоловский, Ю.Басихин, В.Александров) одержал победу в мужском командном первенстве, набрав 559 очков. Серебро завоевал "Брянск 34" (А.Лубяный, Д.Моргун, К.Чувальский) - 553, бронзовым призёром стал "ВОФС" (А.Белов, С.Носов, В.Павшинский) - 550. 

Команда "Бисерово-Спортинг" (А.Бондаренко, И.Аксёнов) выиграла ветеранский зачёт с 351 очком. На второй позиции "Брянск 34" (И.Романов, А.Клюбин) - 342, на третьей - "Русский Медведь" (Ю.Борисов, Д.Сухомлинов) - 325. 

Команда "Брянск" (Д.Комков, А.Шляпцев) первенствовала в юниорском зачёте с 309 очками, опередив "Цитадель" (А.Черенков, А.Сизов) - 284. 
Города:
Брянск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/13/110253.html
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