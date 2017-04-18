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18.04.2017 21:41
Айаал Макаров, фото с ykt.ru
Айаал Макаров победил на первом этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе
Первый этап Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе состоялся в минувшие выходные в ПСЦ "Северянин" (Санкт-Петербург).

Победителем этапа среди мужчин в группе A стал Айаал Макаров из Якутска, поразивший 188 мишеней из двухсот. Серебро завоевал Александр Белов из Санкт-Петербурга (183), бронзу - Александр Лубяный из Смоленска (182, 12/8).

Победу в группе B одержал Андрей Шабловский из Калининграда (175), на втором месте москвич Евгений Платонов (171), на третьем - Николай Глагольев из Новосибирска (168, 11/10). 

Лучшим в группе C стал Алексей Мекюрдянов из Якутска (159), вторым стал уфимец Руслан Касимов (150), тройку сильнейших замкнул Кирилл Марченко из Санкт-Петербурга (145). 

В зачёте ветеранов победил Сергей Рыбалко из Санкт-Петербурга (176), вторым финишировал Андрей Бондаренко из Москвы (173), третьим - Анатолий Зимовин из Калининграда (164). 

В группе суперветеранов всю тройку призёров составили стрелки из Санкт-Петербурга: первый - Григорий Шлапаков (167), второй - Александр Соколов (120), третий - Виктор Рязанов (106). 

Победу в женских соревнованиях одержала Татьяна Полываная из Санкт-Петербурга (157), серебро завоевала Айгуль Мубаракшина из Ижевска (156), бронза в активе москвички Елены Алябьевой (155). 

В юниорском зачёте первенствовал Родион Знатнов из Костромы (164), на второй позиции Всеволод Яковлев из Санкт-Петербурга (131). 

В мужском командном первенстве победил клуб "НФС и СС РС(Я)-1" (А.Макаров, Н.Кобяков, С.Чепалов) - 535, серебро завоевал "ВОФС" (А.Белов, Ф.Бянкин, С.Носов) - 523, бронзу - "Брянск-1" (А.Лубяный, В.Смирнов, В.Фешин) - 518. 

Победу в ветеранском командном зачёте одержал "Демидовский" (А.Зимовин, Г.Карагадян) - 326, вторым финишировал "Северянин-1" (С.Рыбалко, А.Губенко) - 324, третьим - "Русский медведь" (Ю.Борисов, Д.Сухомлинов) - 248. 

В командном зачёте среди суперветеранов победил "Северянин-2" (А.Соколов, В.Рязанов) - 226. 

На первом месте среди женских команд "Русский медведь" (Е.Алябьева, Ю.Баскакова) - 307, на втором - "Невский" (Е.Полываная, Т.Полываная) - 291.  

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Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/18/110275.html
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