На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Мини-футбол
Шахматы
Гандбол
Водное поло
Хоккей на траве
Стрелковый спорт
Автомобильный спорт
Теннис настольный
Фехтование
Спортинг
Пляжный футбол
Альпинизм
Хоккей с мячом (бенди)
Бадминтон
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Спортинг
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
04.05.2017 23:35
Константин Чувальский, фото с sport-34.com
Константин Чувальский, Айгуль Мубаракшина и клуб "Брянск 134" победили на третьем этапе Кубка России по спортинг-компакту
Третий этап Кубка России по спортинг-компакту состоялся в СК "Ловчий Плюс" в Тольятти (Самарская область). 

Победителем этапа среди мужчин в группе A стал Константин Чувальский из Волгограда, поразивший 189 мишеней из 200. Серебряную награду завоевал Юрий Соглаев из Балашихи (187, 24/4), бронзовую - Юрий Новокрещенов из Нефтеюганска (24/3). 

Победу в группе B одержал Адриан Карамчаков из Абакана (184), вторым финишировал Антон Чеботаев из Челябинска (181), третьим - Александр Русов из Краснодара (180). 

Лучшим в группе C стал Павел Воробьёв из Орска (178, 22), на втором месте Евгений Катин из Самары (178, 20), на третьем - Артур Мухаметдинов из Уфы (176). 

Победу среди ветеранов одержал Игорь Л. Романов из Липецка (175), вторым стал Александр Клюбин из Волгограда (174), тройку призёров замкнул Сергей Рыбалко из Санкт-Петербурга (172). 

В группе суперветеранов первенствовал москвич Сергей Лебедев (162), серебро выиграл Александр Каменев из Липецка (160), бронзу - Владимир Пантяшин из Волгограда (157). 

В соревнованиях женщин победила Айгуль Мубаракшина из Ижевска (179), серебряная награда - у Оксаны Букиной из Москвы (166), бронзовая - у Кетеван Мацаберидзе из Санкт-Петербурга (160). 

В юниорском турнире первенствовал Максим Евграфов из Жигулёвска (171), на втором месте москвич Константин Федосов (165), на третьем - Артём Бароновский из Самары (162). 

В командном зачёте среди мужчин победил "Брянск 134" (К.Чувальский, А.Осмоловский, В.Фешин) - 550, на второй позиции "Демидовский" (Н.Первухин, М.Николаев, Д.Романов) - 544, на третьей - "Тольятти-Спортинг 1" (М.Миляков, Д.Полегешко, И.Осокин) - 535. 

Победу в командном ветеранском первенстве одержал "Брянск 34" (И.Л.Романов, А.Клюбин) - 349, на второй позиции "Брянск" (В.Пантяшин, З.Церикидзе) - 306, на третьей - "Демидовский" (Ю.Воробьёв, Ю.Ледовских) - 292.

На первом месте в женском командном турнире "Русский Медведь" (Т.Пирогова, Е.Алябьева) - 295. 

Победу в юниорском командном зачёте одержал "Тольятти-Спортинг 2" (М.Евграфов, А.Бароновский) - 333, опередив "Брянск юниор 34" (К.Мохов, М.Бахшян) - 275.  
Города:
Тольятти
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/04/110326.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
04.05.2017 23:35
Константин Чувальский, Айгуль Мубаракшина и клуб "Брянск 134" победили на третьем этапе Кубка России по спортинг-компакту
18.04.2017 21:41
Айаал Макаров победил на первом этапе Кубка России по спортинг-дуплетной стрельбе
13.04.2017 23:29
Айаал Макаров, Юлия Баскакова и клуб "Брянск 1" победили на втором этапе Кубка России по спортинг-компакту
30.03.2017 22:25
Александр Лубяный, Инна Александрова и клуб "Брянск 34" - победители первого этапа Кубка России по спортинг-компакту
25.10.2016 22:53
Олег Суравков и Татьяна Пирогова победили в финале Кубка России по спортинг-компакту
06.10.2016 22:35
Александр Лубяный и Татьяна Пирогова победили в Кубке России по спортинг-дуплетной стрельбе
17.09.2016 22:57
Дмитрий Моргун, Татьяна Полываная и ПСК "Северянин-4" победили на седьмом этапе Кубка России по спортинг-компакту
Все новости
Сюжеты
Материалов пока не добавлено
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 