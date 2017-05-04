Константин Чувальский, фото с sport-34.com

Константин Чувальский, Айгуль Мубаракшина и клуб "Брянск 134" победили на третьем этапе Кубка России по спортинг-компакту

Третий этап Кубка России по спортинг-компакту состоялся в СК "Ловчий Плюс" в Тольятти (Самарская область).





Победителем этапа среди мужчин в группе A стал Константин Чувальский из Волгограда, поразивший 189 мишеней из 200. Серебряную награду завоевал Юрий Соглаев из Балашихи (187, 24/4), бронзовую - Юрий Новокрещенов из Нефтеюганска (24/3).





Победу в группе B одержал Адриан Карамчаков из Абакана (184), вторым финишировал Антон Чеботаев из Челябинска (181), третьим - Александр Русов из Краснодара (180).





Лучшим в группе C стал Павел Воробьёв из Орска (178, 22), на втором месте Евгений Катин из Самары (178, 20), на третьем - Артур Мухаметдинов из Уфы (176).





Победу среди ветеранов одержал Игорь Л. Романов из Липецка (175), вторым стал Александр Клюбин из Волгограда (174), тройку призёров замкнул Сергей Рыбалко из Санкт-Петербурга (172).





В группе суперветеранов первенствовал москвич Сергей Лебедев (162), серебро выиграл Александр Каменев из Липецка (160), бронзу - Владимир Пантяшин из Волгограда (157).





В соревнованиях женщин победила Айгуль Мубаракшина из Ижевска (179), серебряная награда - у Оксаны Букиной из Москвы (166), бронзовая - у Кетеван Мацаберидзе из Санкт-Петербурга (160).





В юниорском турнире первенствовал Максим Евграфов из Жигулёвска (171), на втором месте москвич Константин Федосов (165), на третьем - Артём Бароновский из Самары (162).





В командном зачёте среди мужчин победил "Брянск 134" (К.Чувальский, А.Осмоловский, В.Фешин) - 550, на второй позиции "Демидовский" (Н.Первухин, М.Николаев, Д.Романов) - 544, на третьей - "Тольятти-Спортинг 1" (М.Миляков, Д.Полегешко, И.Осокин) - 535.





Победу в командном ветеранском первенстве одержал "Брянск 34" (И.Л.Романов, А.Клюбин) - 349, на второй позиции "Брянск" (В.Пантяшин, З.Церикидзе) - 306, на третьей - "Демидовский" (Ю.Воробьёв, Ю.Ледовских) - 292.





На первом месте в женском командном турнире "Русский Медведь" (Т.Пирогова, Е.Алябьева) - 295.



