"Факел-Газпром" стал победителем Лиги чемпионов по настольному теннису

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Европейского союза настольного тенниса (ЕТТУ), в котором сильнейший клуб России - "Факел-Газпром" принимал немецкую "Боруссию" из Дюссельдорфа, состоялся в пятницу, 12 мая в Центре настольного тенниса России в Оренбурге.





В первом финальном матче, состоявшемся неделей ранее на арене немецкой команды, "Факел-Газпром" одержал убедительную победу - 3:0. Победные очки нашей команде принесли немецкий теннисист Дмитрий Овчаров, японец Юн Мидзутани и экс-лидер мирового рейтинга, 40-летний белорусский ветеран Владимир Самсонов. Овчаров в упорной борьбе переиграл соотечественника - Тимо Болля - 3:2 (7:11, 11:5, 11:8, 6:11, 14:12), Мидзутани не оставил шансов австрийцу Штефану Фегерлю - 3:0 (11:7, 11:8, 11:5), а Самсонов был сильнее шведа Кристиана Карлссона - 3:1 (11:4, 9:11, 11:5, 12:10).





В домашнем матче российской команде было необходимо победить лишь в одной встрече, чтобы гарантировать себе завоевание главного приза. И решающее очко было добыто в первой же игре - Овчаров одержал победу над Карлссоном со счётом 3:1 (11:9, 9:11, 11:8, 12:10). Решив главную задачу, хозяева продолжили путь к победе в этом матче. Мидзутани без проблем справился с Боллем - 3:0 (11:7, 11:5, 11:8). Однако две следующие встречи, проходившие в упорной борьбе, принесли успех "Боруссии". Самсонов потерпел поражение от шведа Антона Коллберга - 2:3 (11:6, 8:11, 11:2, 4:11, 12:14), а затем российский теннисист Алексей Смирнов также в пятисетовом поединке уступил Фегерлю - 2:3 (10:12, 11:9, 8:11, 11:7, 9:11). Судьбу оренбургского матча решала игра между Мидзутани и Карлссоном. Японец не отдал шведу ни одной партии - 3:0 (11:7, 11:9, 11:5).



