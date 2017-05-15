Вадим Анохин, фото с rusfencing.ru

Вадим Анохин - седьмой, российская команда шпажистов - восьмая на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин состоялся 12-13 мая в столице Франции Париже.





Победу в личном турнире одержал итальянец Марко Фишера, который был в финальном бою сильнее француза Янника Бореля - 15:12. Бронзовые награды завоевали японец Коки Кано и поляк Кароль Костка.





Единственным из российских шпажистов, кому удалось добраться до четвертьфинала, стал Вадим Анохин. В 1/32 финала он одержал трудную победу над Тристаном Туленом из Нидерландов - 15:14, в 1/16 финала взял верх над Чжун Чжинсуном из Южной Кореи - 15:8, в 1/8 финала с минимальным перевесом одолел американца Джейкоба Хойла - 15:14, но в поединке за выход в полуфинал потерпел поражение от Костки - 12:15 и расположился в итоговом протоколе на седьмой позиции.





Сергей Ходос в 1/32 финала взял верх над израильтянином Идо Херпе - 15:8, а 1/16 финала был сильнее украинца Сергея Миргородского - 14:10, но в 1/8 финала проиграл Кано - 12:15 и завершил турнир на 12-м месте.





Четверо россиян выбыли из борьбы после 1/32 финала. Никита Глазков в упорной борьбе проиграл Хойлу - 14:15 и занял 49-е место. Дмитрий Гусев потерпел поражение от Джинсун Джина из Южной Кореи - 11:15 и завершил турнир 53-м. Андрей Курочкин уступил французу Даниэлю Жерену - 12:15 и был классифицирован 58-м. На следующей, 59-й позиции финишировал Георгий Бруев, крупно проигравший Николаю Новосёлову из Эстонии - 4:15.





Остальные российские участники выступили неудачно, не сумев преодолеть квалификационный этап. Алан Фардзинов - 88-й, Алексей Калинин - 109-й, Егор Гужиев - 147-й, Сергей Бида - 174-й, Павел Сухов - 175-й, Антон Глебко - 194-й.





Победителями командного турнира стали южнокорейские шпажисты, победив в финальном матче сборную Италии - 38:29. Бронзу завоевали японцы, одолев в матче за третье место сборную Украины - 26:22.





Сборная России, за которую выступали Вадим Анохин, Никита Глазков, Антон Глебко и Сергей Ходос, начала турнир матчем 1/16 финала против команды Швеции, где уступала после первого круга - 6:9, но в итоге взяла верх - 33:23. В 1/8 финала россияне разгромили сборную Аргентины - 45:24. В упорном четвертьфинальном матче со сборной Украины, проходившем с крайне малым количеством уколов, россияне вели перед заключительным боем - 12:10. Однако в девятом, решающем поединке Анатолий Герей был сильнее Анохина и принёс своей команде победу - 28:23.



