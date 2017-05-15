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15.05.2017 20:17
Яна Егорян, фото с rusfencing.ru
Яна Егорян завоевала бронзу этапа Кубка мира по фехтованию на саблях в Тунисе
Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся 12-13 мая в Тунисе. 

Лидер сборной России, двукратная олимпийская чемпионка 2016 года Яна Егорян завоевала бронзовую награду. В 1/32 финала Егорян одержала победу над испанкой Лайей Вилой - 15:10, в 1/16 финала в российском противостоянии сломила сопротивление Валерии Большаковой - 15:12, в 1/8 финала выбила из турнира румынку Бьянку Паску - 15:8, в четвертьфинале одолела итальянку Росселлу Грегорио - 15:13. В полуфинале Егорян встречалась с олимпийской чемпионкой 2014 года украинкой Ольгой Харлан и уступила - 12:15, став бронзовым призёром турнира. 

В другом полуфинале венгерка Анна Бартон взяла верх над француженкой Манон Брюне - 15:12. Харлан стала победительницей тунисского этапа, одержав в финале победу над Бартон - 15:9. 

Анастасия Баженова в 1/32 финала победила украинку Елену Воронину - 15:10, в 1/16 финала с таким же счётом выиграла у другой российской саблистки - Софии Поздняковой, а в 1/8 финала потерпела поражение от итальянки Ирены Векки - 11:15, заняв итоговое 16-е место. 

Яна Обвинцева в 1/32 финала в соперничестве двух россиянок не оставила шансов Светлане Шевелёвой - 15:7, но в следующем круге с таким же счётом проиграла Малгожате Козачук из Польши и была классифицирована 22-й. 

Валерия Большакова в 1/32 финала была сильнее соотечественницы - Анны Башты - 15:12, но после поражения в 1/16 финала от Егорян завершила турнир на 24-й позиции. 

Ольга Никитина в 1/32 финала одержала победу над американкой Энн-Элизабет Стоун - 15:12, но в 1/16 финала попала на Мартон, уступила - 9:15 и была классифицирована 25-й. 

Дина Галиакбарова в 1/32 финала одержала победу над японкой Чикой Аоки - 15:10, но в следующем поединке получила в соперницы Харлан, потерпела поражение - 15:8 и финишировала 27-й. 

София Позднякова, победив в 1/32 финала Марию Белен Перес из Аргентины - 15:10, потерпела в 1/16 финала поражение от Баженовой и расположилась в итоговом протоколе на 31-й строчке. 

Анна Башта финишировала 44-й, Светлана Шевелёва - 47-й. Виктория Ковалёва, проиграв в 1/32 финала Паску - 13:15, заняла 51-е место. 

В командном турнире сборная России, за которую выступали Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и София Позднякова, была по рейтингу освобождена от 1/8 финала и стартовала четвертьфинальным матчем, в котором встречалась со сборной Японии и, поведя на старте - 15:12, затем отдала инициативу и потерпела неожиданное поражение - 40:45. В утешительном турнире российские саблистки одержали трудную победу над украинками - 45:41, а затем взяли верх над сборной Белоруссии - 45:38 и заняли пятое место. 

Победительницами турнира стали итальянские саблистки, взявшие в финале верх над сборной Польши - 45:38. В матче за бронзу обидчицы россиянок - японские фехтовальщицы уступили француженкам - 41:45. 
Города:
Тунис
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/15/110362.html
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