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15.05.2017 20:15
"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Динамо" вышли в полуфинал чемпионата России по мини-футболу
Пятые, решающие матчи прошли в воскресенье в трёх парах 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги. 

В Югорске встречались местный клуб "Газпром-Югра" и МФК "Тюмень". В первом тайме югорчане забили три безответных мяча, а после перерыва закрепили успех. В последней десятиминутке тюменцам удалось сократить разрыв, но победа осталась за хозяевами - 4:2. Хет-трик в составе победителей сделал Дмитрий Лысков. 

Новосибирский "Сибиряк" принимал "Прогресс" из Глазова. И здесь главные события произошли в первом тайме - четырежды арбитр фиксировал взятие ворот гостей, хозяева же обошлись без пропущенных мячей. Во вторые 25 минут обе команды отличились по два раза. В итоге - 6:2 в пользу новосибирцев. Дублем в составе "Сибиряка" отметился Жоан.  

Подмосковные динамовцы в Щёлкове встречались с "Синарой" из Екатеринбурга. Забив первыми, к перерыву хозяева уже уступали два мяча. В начале второго тайма динамовцы сократили разрыв, за шесть минут до конца основного времени сравняли счёт, а гол Александра Фукина на предпоследней минуте стал для бело-голубых победным - 4:3. Не помог уральцам дубль Дениса Аширова. 

Таким образом, "Газпром-Югра", "Сибиряк" и "Динамо" завоевали путёвки в полуфинал, победив в сериях с одинаковым счётом 3:2. Напомним, первым полуфиналистом стала московская "Дина", в трёх матчах справившаяся с земляками из МФК "КПРФ". 

В полуфинальных сериях, которые также пройдут до трёх побед, сыграют "Сибиряк" - "Динамо" и "Дина" - "Газпром-Югра". Первые и вторые матчи пройдут 18 и 19 мая в Новосибирске и Троицке, третьи и при необходимости четвёртые - 22 и 23 мая в Щёлкове и Югорске. Если понадобятся пятые матчи, то они состоятся 26 мая на аренах "Сибиряка" и "Дины". 

"Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 4:2 (3:0)
1:0. Дмитрий Лысков, 5
2:0. Марсенио, 6
3:0. Дмитрий Лысков, 11
4:0. Дмитрий Лысков, 28
4:1. Сергей Абрамович, 41
4:2. Андрей Батырев, 45. 
Итог серии - 3:2. 

"Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 6:2 (4:0)
1:0. Жоан, 4
2:0. Руслан Кудзиев, 15
3:0. Владимир Разуванов, в свои ворота, 16
4:0. Лео Сантана, 23
4:1. Владимир Разуванов, 31
5:1. Жоан, 43
6:1. Роман Главатских, 44
6:2. Артём Качер, 46. 
Итог серии - 3:2. 

"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 4:3 (1:3)
1:0. Павел Сучилин, 14
1:1. Денис Аширов, 16
1:2. Андрей Бастриков, 20
1:3. Денис Аширов, 22
2:3. Константин Агапов, в свои ворота, 26
3:3. Денис Бурков, 44
4:3. Александр Фукин, 49. 
Итог серии - 3:2. 
Города:
Югорск, Щёлковский муниципальный район, Новосибирск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/15/110361.html
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