"Сибиряк", "Газпром-Югра" и "Динамо" вышли в полуфинал чемпионата России по мини-футболу

Пятые, решающие матчи прошли в воскресенье в трёх парах 1/4 финала чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.





В Югорске встречались местный клуб "Газпром-Югра" и МФК "Тюмень". В первом тайме югорчане забили три безответных мяча, а после перерыва закрепили успех. В последней десятиминутке тюменцам удалось сократить разрыв, но победа осталась за хозяевами - 4:2. Хет-трик в составе победителей сделал Дмитрий Лысков.





Новосибирский "Сибиряк" принимал "Прогресс" из Глазова. И здесь главные события произошли в первом тайме - четырежды арбитр фиксировал взятие ворот гостей, хозяева же обошлись без пропущенных мячей. Во вторые 25 минут обе команды отличились по два раза. В итоге - 6:2 в пользу новосибирцев. Дублем в составе "Сибиряка" отметился Жоан.





Подмосковные динамовцы в Щёлкове встречались с "Синарой" из Екатеринбурга. Забив первыми, к перерыву хозяева уже уступали два мяча. В начале второго тайма динамовцы сократили разрыв, за шесть минут до конца основного времени сравняли счёт, а гол Александра Фукина на предпоследней минуте стал для бело-голубых победным - 4:3. Не помог уральцам дубль Дениса Аширова.





Таким образом, "Газпром-Югра", "Сибиряк" и "Динамо" завоевали путёвки в полуфинал, победив в сериях с одинаковым счётом 3:2. Напомним, первым полуфиналистом стала московская "Дина", в трёх матчах справившаяся с земляками из МФК "КПРФ".





В полуфинальных сериях, которые также пройдут до трёх побед, сыграют "Сибиряк" - "Динамо" и "Дина" - "Газпром-Югра". Первые и вторые матчи пройдут 18 и 19 мая в Новосибирске и Троицке, третьи и при необходимости четвёртые - 22 и 23 мая в Щёлкове и Югорске. Если понадобятся пятые матчи, то они состоятся 26 мая на аренах "Сибиряка" и "Дины".





"Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 4:2 (3:0)

1:0. Дмитрий Лысков, 5

2:0. Марсенио, 6

3:0. Дмитрий Лысков, 11

4:0. Дмитрий Лысков, 28

4:1. Сергей Абрамович, 41

4:2. Андрей Батырев, 45.

Итог серии - 3:2.





"Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 6:2 (4:0)

1:0. Жоан, 4

2:0. Руслан Кудзиев, 15

3:0. Владимир Разуванов, в свои ворота, 16

4:0. Лео Сантана, 23

4:1. Владимир Разуванов, 31

5:1. Жоан, 43

6:1. Роман Главатских, 44

6:2. Артём Качер, 46.

Итог серии - 3:2.





"Динамо" (Московская область) - "Синара" (Екатеринбург) 4:3 (1:3)

1:0. Павел Сучилин, 14

1:1. Денис Аширов, 16

1:2. Андрей Бастриков, 20

1:3. Денис Аширов, 22

2:3. Константин Агапов, в свои ворота, 26

3:3. Денис Бурков, 44

4:3. Александр Фукин, 49.