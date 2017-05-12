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12.05.2017 21:20
Пятые матчи пройдут в трёх четвертьфиналах чемпионата России по мини-футболу
Четвёртые матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Екатеринбурге, Тюмени и Глазове. 

Екатеринбургская "Синара" принимала подмосковное "Динамо". Быстрый гол в ворота хозяев забил Вилде. Затем Робиньо удвоил счёт. В середине второго тайма Андрей Бастриков сократил разрыв, а через пять минут Николай Шистеров восстановил равновесие - 2:2. До конца основного времени этот результат не изменился, в дополнительные десять минут забитых мячей не было. В серии пенальти точнее были подмосковные футболисты. 

МФК "Тюмень" играл на домашней арене с югорским клубом "Газпром-Югра". Единственным в первом тайме стал гол Младена Коцича в ворота гостей. Во вторые 25 минут Кайо сравнял счёт, два подряд гола в исполнении Андрея Батырева вернули преимущество тюменцам, Дмитрий Лысков сократил отставание, а затем свой дубль оформил Коцич, установив окончательный счёт - 4:2 в пользу хозяев. 

В Глазове "Прогресс" неожиданно разгромил победител регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк" со счётом 7:0. В первом тайме все три мяча забил Антон Оппер. После перерыва отличились Дмитрий Будин, Александр Райхель, ещё раз Оппер, ставший автором покера, и Владимир Разуванов. 

Таким образом, счёт во всех трёх сериях сравнялся - 2:2. Пятые, решающие матчи состоятся в воскресенье в Щёлкове, Югорске и Новосибирске.  

"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) 2:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:0), пенальти - 2:3. 
0:1. Вилде, 3
0:2. Робиньо, 17
1:2. Андрей Бастриков, 38
2:2. Николай Шистеров, 43
Счёт в серии - 2:2.

МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:2 (1:0)
1:0. Младен Коцич, 13
1:1. Кайо, 34
2:1. Андрей Батырев, 39
3:1. Андрей Батырев, 42
3:2. Дмитрий Лысков, 48
4:2. Младен Коцич, 49. 
Счёт в серии - 2:2. 

"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) 7:0 (3:0)
1:0. Антон Оппер, 12
2:0. Антон Оппер, 16
3:0. Антон Оппер, 22
4:0. Дмитрий Будин, 26
5:0. Александр Райхель, 33
6:0. Антон Оппер, 40
7:0. Владимир Разуванов, 45. 
Счёт в серии - 2:2.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/12/110348.html
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