Пятые матчи пройдут в трёх четвертьфиналах чемпионата России по мини-футболу

Четвёртые матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Екатеринбурге, Тюмени и Глазове.





Екатеринбургская "Синара" принимала подмосковное "Динамо". Быстрый гол в ворота хозяев забил Вилде. Затем Робиньо удвоил счёт. В середине второго тайма Андрей Бастриков сократил разрыв, а через пять минут Николай Шистеров восстановил равновесие - 2:2. До конца основного времени этот результат не изменился, в дополнительные десять минут забитых мячей не было. В серии пенальти точнее были подмосковные футболисты.





МФК "Тюмень" играл на домашней арене с югорским клубом "Газпром-Югра". Единственным в первом тайме стал гол Младена Коцича в ворота гостей. Во вторые 25 минут Кайо сравнял счёт, два подряд гола в исполнении Андрея Батырева вернули преимущество тюменцам, Дмитрий Лысков сократил отставание, а затем свой дубль оформил Коцич, установив окончательный счёт - 4:2 в пользу хозяев.





В Глазове "Прогресс" неожиданно разгромил победител регулярного чемпионата - новосибирский "Сибиряк" со счётом 7:0. В первом тайме все три мяча забил Антон Оппер. После перерыва отличились Дмитрий Будин, Александр Райхель, ещё раз Оппер, ставший автором покера, и Владимир Разуванов.





Таким образом, счёт во всех трёх сериях сравнялся - 2:2. Пятые, решающие матчи состоятся в воскресенье в Щёлкове, Югорске и Новосибирске.





"Синара" (Екатеринбург) - "Динамо" (Московская область) 2:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:0), пенальти - 2:3.

0:1. Вилде, 3

0:2. Робиньо, 17

1:2. Андрей Бастриков, 38

2:2. Николай Шистеров, 43

Счёт в серии - 2:2.





МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:2 (1:0)

1:0. Младен Коцич, 13

1:1. Кайо, 34

2:1. Андрей Батырев, 39

3:1. Андрей Батырев, 42

3:2. Дмитрий Лысков, 48

4:2. Младен Коцич, 49.

Счёт в серии - 2:2.





"Прогресс" (Глазов) - "Сибиряк" (Новосибирск) 7:0 (3:0)

1:0. Антон Оппер, 12

2:0. Антон Оппер, 16

3:0. Антон Оппер, 22

4:0. Дмитрий Будин, 26

5:0. Александр Райхель, 33

6:0. Антон Оппер, 40

7:0. Владимир Разуванов, 45.