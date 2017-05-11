11.05.2017 21:45
Брайан Харман, фото с gettyimages.com
Брайан Харман выиграл турнир PGA-тура по гольфу Wells Fargo Championship
Турнир PGA-тура по гольфу Wells Fargo Championship завершился в воскресенье в Уилмингтоне (штат Северная Каролина, США).
Победу по итогам четырёх дней соревнований одержал американец Брайан Харман, прошедший 72 лунки за 278 ударов (71+69+70+68), что на десять меньше пара. Это второй титул 30-летнего гольфиста в профессиональной карьере. Второе место разделили лидер мирового рейтинга американец Дастин Джонсон - 279 (70+75+67+67) и его соотечественник Пэт Перес - 279 (72+69+70+68).
Четвёртое место занял испанец Йон Рам - 280 (69+71+69+71). На пятом-седьмом местах американцы Смайли Кауфман - 281 (70+71+72+68), Кевин Туэй - 281 (72+70+69+70) и южнокореец Но Сьюн Юл - 281 (69+74+67+71). Места с восьмого по одиннадцатое разделили Джонатан Рэндольф - 282 (69+73+73+67), Билли Харли III - 282 (70+69+72+71), канадец Ник Тэйлор - 282 (71+69+71+71) и южнокореец Ан Бьон Хан - 282 (72+70+69+71).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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