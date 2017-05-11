Брайан Харман, фото с gettyimages.com

Брайан Харман выиграл турнир PGA-тура по гольфу Wells Fargo Championship

Турнир PGA-тура по гольфу Wells Fargo Championship завершился в воскресенье в Уилмингтоне (штат Северная Каролина, США).





Победу по итогам четырёх дней соревнований одержал американец Брайан Харман, прошедший 72 лунки за 278 ударов (71+69+70+68), что на десять меньше пара. Это второй титул 30-летнего гольфиста в профессиональной карьере. Второе место разделили лидер мирового рейтинга американец Дастин Джонсон - 279 (70+75+67+67) и его соотечественник Пэт Перес - 279 (72+69+70+68).



