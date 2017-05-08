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Российские шпажистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Рио-де-Жанейро

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин состоялся в минувшие выходные на олимпийских дорожках бразильского Рио-де-Жанейро.





Сборная России, за которую выступали Яна Зверева, Алёна Комарова, Виолетта Колобова и Виолетта Храпина, завоевала серебряные награды командного турнира. В 1/8 финала российские шпажистки благодаря финишному рывку взяли верх над сборной Японии - 45:38. В четвертьфинале против команды Германии после неудачного начала - 13:14 в следующих пяи боях россиянки были сильнее, победив в итоге - 40:34. В полуфинальном матче наши девушки на финише сломили сопротивление команды Китая - 38:32. Во втором полуфинале итальянки не оставили шансов украинкам - 33:18.





Бронзовые награды завоевали китайские шпажистки, одолев в упорной борьбе сборную Украины - 400:37. В финале встречались сборные России и Италии. Российские шпажистки выигрывали после двух боёв - 5:0, сохраняли преимущество и перед двумя заключительными поединками - 21:16, но рывок итальянской команды в концовке позволил ей одержать волевую победу - 29:28.





Победительницей личного турнира стала Кристина Кууск из Эстонии, одержав в финальном бою победу над Александрой Ндоло из Германии - 15:10. Бронзовые награды завоевали Ева Нелип из Польши и Эрика Кирпу из Эстонии.





Лучшей из россиянок стала Дарья Мартынюк. В 1/32 финала Дарья одержала победу над Марией Мартинес из Венесуэлы - 15:10, в 1/16 финала была сильнее южнокорейской шпажистки Кан Юн Ми - 15:11, в 1/8 финала сломила сопротивление итальянки Росселлы Фьяминго - 15:13, но в четвертьфинале не справилась с будущей победительницей - Кристиной Кууск - 11:15 и заняла итоговое пятое место.





Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова в 1/32 финала без борьбы прошла Ласкми Наталию Лозано из Колумбии, но в следующем круге потерпела поражение от француженки Мелиссы Горам - 12:14 и заняла 19-ю позицию. Виолетта Храпина, одержав в 1/32 финала трудную победу над Натали Мёлльхаузен из Бразилии - 11:10, в 1/16 финала не справилась с Лиз Фаутш из Люксембурга - 13:15 и была классифицирована 30-й.





Четыре россиянки не смогли преодолеть барьер 1/32 финала. Виолетта Колобова проиграла Барбаре Рутц из Польши - 13:15, Алёна Комарова уступила испанке Доре Кискапуси - 12:15, Татьяна Андрюшина попала на Кристину Кууск и потерпела поражение - 10:15, а Айзанат Муртазаева проиграла Еве Нелип - 11:15. В итоговом протоколе Колобова стала 36-й, Комарова - 45-й, Андрюшина - 47-й, Муртазаева - 51-й.



