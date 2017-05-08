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Российская команда рапиристов завоевала серебро, Тимур Сафин - бронзу этапа Кубка мира в Санкт-Петербурге

Традиционный международный турнир по фехтованию "Рапира Санкт-Петербурга", являющийся этапом Кубка мира среди мужчин, состоялся в минувший уик-энд.





Тимур Сафин завоевал бронзовую награду личного турнира. В 1/32 финала Сафин одержал победу над японцем Тошийя Сайто - 15:8, в 1/16 финала сломил сопротивление итальянца Франческо Трани - 15:13, в 1/8 финала с таким же счётом одолел француза Эрванна Оклена, в четвертьфинале разгромил итальянца Алессандро Пароли - 15:6, и лишь в полуфинале потерпел поражение от другого представителя этой страны - Андреа Кассары - 13:15, став бронзовым призёром петербургского турнира.





Во втором полуфинале итальянец Даниэле Гароццо был сильнее Чун Ка Лона из Гонконга - 15:6, а в итальянском финале взял верх над Кассарой - 15:13.





Тимур Арсланов в 1/32 финала одержал победу над итальянцем Валерио Аспромонте - 15:9, но в 1/16 финала уступил американцу Майлзу Чэмли-Ватсону - 7:15 и занял итоговое 26-е место. Аскар Хамзин после трудной победы в 1/32 финала над египтянином Алаа-эль-Дином Абу-эль-Кассемом - 15:14 в следующем раунде проиграл южнокорейцу Сон Ён Ки - 8:15 и был классифицирован 32-м.





Семь российских рапиристов завершили борьбу после 1/32 финала. Дмитрий Трофимов проиграл хорвату Петару Филесу - 12:15. Антон Захариков уступил Андре Саните из Германии - 11:15. Кирилл Бородачёв не справился с итальянцем Франческо Трани - 12:15. Дмитрий Ригин не смог пройти южнокорейца Ким Хьегона - 11:15. Александр Сироткин не имел шансов в бою со знаменитым итальянцем Андреа Бальдини - 5:15. Владислав Журавлёв проиграл немецкому фехтовальщику Петеру Йоппиху - 7:15. Дмитрий Жеребченко с минимальной разницей уступил Даниэле Гароццо - 15:14. Трофимов занял 37-е место, Захариков - 38-е, Бородачёв - 39-е, Ригин - 41-е, Сироткин - 43-е, Журавлёв - 55-е, Жеребченко - 63-е.





Ещё 13 россиян не смогли преодолеть барьер предварительного этапа. Павел Боронтов финишировал 74-м, Дмитрий Комиссаров - 78-м, Алексей Черемисинов - 84-м, Роман Куц - 85-м, Александр Пивоваров - 89-м, Марат Бакиров - 91-м, Богдан Бармаков - 93-м, Искандер Ахметов - 95-м, Андрей Матвеев - 96-м, Иван Трошин - 100-й, Григорий Семенюк - 103-й, Артём Седов - 137-й, Дмитрий Хитров - 138-й.





Сборная России, за которую выступали Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Дмитрий Ригин и Тимур Сафин, завоевала серебряные награды командного турнира. В 1/8 финала российские рапиристы разгромили сборную Турции - 45:23, в четвертьфинале не оставили шансов украинским фехтовальщикам - 45:30.





В полуфинале, уступая перед двумя заключительными боями американцам со счётом 28:35, благодаря победам Ригина и Сафина россияне взяли верх 45:44. Во втором полуфинале французы одолели итальянцев - 45:43. В матче за бронзу сборная США была сильнее команды Италии - 45:38.





В финале встречались сборные России и Франции. После двух боёв российские рапиристы вышли вперёд - 10:9, но затем французы захватили инициативу и добились победы - 45:34.



