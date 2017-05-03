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03.05.2017 22:47
Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru
Инна Дериглазова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин состоялся в Таубербишофсхайме (Германия). 

Олимпийская чемпионка 2016 года, лидер сборной России Инна Дериглазова завоевала бронзу личного турнира. В 1/32 финала Дериглазова уверенно победила Юлию Хржановску из Польши - 15:6, в 1/16 финала была сильнее итальянки Беатриче Монако - 15:12, в 1/8 финала взяла верх над француженкой Паулиной Ранвье - 14:10, в четвертьфинале разобралась с Инес Бубакри из Туниса - 15:8, но в полуфинале с минимальной разницей уступила американке Ли Кифер - 14:15 и стала бронзовым призёром немецкого этапа. 

В финале Кифер одержала трудную победу над итальянкой Арианной Эрриго - 15:14, став победительницей турнира. Вторую бронзу выиграла Каролин Голубицки из Германии. 

Лейла Пириева в 1/32 финала одержала победу над американкой Мэдисон Цейсс - 15:10, в 1/16 финала взяла верх над Анной Зауэр из Германии - 15:9, в 1/8 финала сломила сопротивление француженки Астрид Гюйяр - 15:12, но в четвертьфинале потерпела поражение от Эрриго - 8:15 и заняла итоговое седьмое место. 

Яна Алборова в 1/32 финала сломила сопротивление украинки Ольги Лелейко - 15:13, в 1/16 финала взяла верх над венгеркой Фружиной Гольей - 15:10, но в 1/8 финала проиграла Кифер - 7:15. 

Светлана Трипапина в 1/16 финала не оставила шансов японке Михо Курачи - 15:6, в 1/8 финала выбила из борьбы другую россиянку - Ларису Коробейникову - 15:8, но в 1/8 финала потерпела поражение от Эрриго - 7:15. В итоговом протоколе Алборова и Трипапина разделили 14-е место. 

Анастасия Иванова в 1/32 финала одолела гречанку Айкатерини-Марию Контохристопулу - 12:11, в 1/16 финала была сильнее соотечественницы - Аделины Загидуллиной - 15:11, но в 1/8 финала крупно проиграла Бубакри - 6:15 и заняла 16-е место. 

Загидуллина в 1/32 финала победила ещё одну российскую рапиристку - Ирину Елесину - 15:9, но затем уступила Ивановой и завершила турнир 17-й. 

Коробейникова в 1/32 финала уверенно справилась с мексиканкой Алели Эрнандес - 15:8, но в 1/16 финала уступила Трипапиной и была классифицирована 18-й. 

Кристина Новалиньска начала этап на выбывание с победы над другой россиянкой - Аделей Абдрахмановой - 15:8, но в 1/16 финала проиграла Кифер - 12:15 и заняла 25-е место. 

После 1/32 финала завершили борьбу Абдрахманова, Елесина, а также Оксана Мартинес Хауреги, уступившая американке Николь Росс - 11:15. Абдрахманова - 41-я, Елесина - 55-я, Мартинес Хауреги - 59-я. Марта Мартьянова не смогла преодолеть предварительный этап и завершила турнир 75-й. 

В командных соревнованиях сборная России, за которую выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова и Светлана Трипапина,, в 1/8 финала одержала уверенную победу над испанками - 45:25, в четвертьфинале российские рапиристки не оставили шансов японкам - 45:27, но в полуфинале в упорной борьбе уступили сборной Германии - 39:41, а в матче за бронзу не справились с французскими фехтовальщицами - 37:45 и заняли четвёртое место. В финале сборная Италии была сильнее команды Германии - 45:33.  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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