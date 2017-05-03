Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru

Инна Дериглазова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Германии

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин состоялся в Таубербишофсхайме (Германия).





Олимпийская чемпионка 2016 года, лидер сборной России Инна Дериглазова завоевала бронзу личного турнира. В 1/32 финала Дериглазова уверенно победила Юлию Хржановску из Польши - 15:6, в 1/16 финала была сильнее итальянки Беатриче Монако - 15:12, в 1/8 финала взяла верх над француженкой Паулиной Ранвье - 14:10, в четвертьфинале разобралась с Инес Бубакри из Туниса - 15:8, но в полуфинале с минимальной разницей уступила американке Ли Кифер - 14:15 и стала бронзовым призёром немецкого этапа.





В финале Кифер одержала трудную победу над итальянкой Арианной Эрриго - 15:14, став победительницей турнира. Вторую бронзу выиграла Каролин Голубицки из Германии.





Лейла Пириева в 1/32 финала одержала победу над американкой Мэдисон Цейсс - 15:10, в 1/16 финала взяла верх над Анной Зауэр из Германии - 15:9, в 1/8 финала сломила сопротивление француженки Астрид Гюйяр - 15:12, но в четвертьфинале потерпела поражение от Эрриго - 8:15 и заняла итоговое седьмое место.





Яна Алборова в 1/32 финала сломила сопротивление украинки Ольги Лелейко - 15:13, в 1/16 финала взяла верх над венгеркой Фружиной Гольей - 15:10, но в 1/8 финала проиграла Кифер - 7:15.





Светлана Трипапина в 1/16 финала не оставила шансов японке Михо Курачи - 15:6, в 1/8 финала выбила из борьбы другую россиянку - Ларису Коробейникову - 15:8, но в 1/8 финала потерпела поражение от Эрриго - 7:15. В итоговом протоколе Алборова и Трипапина разделили 14-е место.





Анастасия Иванова в 1/32 финала одолела гречанку Айкатерини-Марию Контохристопулу - 12:11, в 1/16 финала была сильнее соотечественницы - Аделины Загидуллиной - 15:11, но в 1/8 финала крупно проиграла Бубакри - 6:15 и заняла 16-е место.





Загидуллина в 1/32 финала победила ещё одну российскую рапиристку - Ирину Елесину - 15:9, но затем уступила Ивановой и завершила турнир 17-й.





Коробейникова в 1/32 финала уверенно справилась с мексиканкой Алели Эрнандес - 15:8, но в 1/16 финала уступила Трипапиной и была классифицирована 18-й.





Кристина Новалиньска начала этап на выбывание с победы над другой россиянкой - Аделей Абдрахмановой - 15:8, но в 1/16 финала проиграла Кифер - 12:15 и заняла 25-е место.





После 1/32 финала завершили борьбу Абдрахманова, Елесина, а также Оксана Мартинес Хауреги, уступившая американке Николь Росс - 11:15. Абдрахманова - 41-я, Елесина - 55-я, Мартинес Хауреги - 59-я. Марта Мартьянова не смогла преодолеть предварительный этап и завершила турнир 75-й.



