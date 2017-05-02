Испанский "Интер" завоевал Кубок УЕФА по мини-футболу, МФК "Газпром-Югра" финишировал четвёртым

Решающие матчи розыгрыша Кубка УЕФА по мини-футболу состоялись в воскресенье в Алма-Ате (Казахстан).





Прошлогодний обладатель трофея - российский клуб "Газпром-Югра" из Югорска, уступивший в полуфинале португальскому "Спортингу", встречался в матче за третье место с хозяевами - футболистами казахстанского "Кайрата", потерпевшими поражение от испанского "Интера". Встреча прошла в равной борьбе - ни одной из команд не удалось оторваться в счёте на два мяча. Трижды вперёд выходили югорчане, и всякий раз лиссабонцам удавалось отыграться. В концовке уже португальский клуб вышел вперёд, но наша команда избежала поражения в основное время - 4:4. Голы в составе российского клуба забили Владислав Шаяхметов, Кайо, Дмитрий Лысков и Эдер Лима.





Судьба матча решалась в серии пенальти, где на один удар точнее оказались португальцы - 3:2. Таким образом, "Газпром-Югра" финишировал на четвёртом месте, "Спортинг" стал бронзовым призёром.





В финале встречались "Интер" и "Кайрат". Борьбы в этой встрече не получилось. Испанский клуб дважды отличился до перерыва и ещё пять раз - во второй двадцатиминутке, одержав крупную сухую победу - 7:0. По два мяча на счету Ривильоса Марио и Рикардиньо. "Интер" стал обладателем главного клубного европейского трофея.





Матч за третье место. "Газпром-Югра" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) 5:5 (2:2), по пенальти - 2:3.

1:0. Владислав Шаяхметов, 1

1:1. Золтан Дрот, 8

2:1. Кайо, 13

2:2. Данил Давыдов, 15, в свои ворота

3:2. Дмитрий Лысков, 22

3:3. Тайиби, 24

3:4. Кабреува, 32

4:4. Эдер Лима, 36

4:5. Диваней, 38

5:5. Марсенио, 40.





"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь, капитан), Сергей Слемзин (вратарь), Владислав Шаяхметов, Александр Копейкин, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев, Марсенио, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Иван Сигнев, Данил Давыдов, Катата.

"Кайрат": Диего Ронкальо, Игита (вратари), Серик Жаманкулов, Тайиби, Игор, Динмухамбет Сулейменов (капитан), Эвертон, Алешандре, Золтан Дрот, Негрейрос Дуглас Жуниор Да Силва, Диваней, Кабреува, Чингиз Есенаманов.





Предупреждены: Шаяхметов (8), Марсенио (14), Чишкала (25), Давыдов (34) - Кабреува (25), Дуглас (34).





Финал. "Спортинг" (Португалия) - "Интер" (Испания) 0:7 (0:2)

0:1. Фабрицио Бастецини, 6

0:2. Лоло, 15

0:3. Рафаэль, 22

0:4. Ривильос Марио, 23

0:5. Ривильос Марио, 31

0:6. Рикардиньо, 33

0:7. Рикардиньо, 36.





"Спортинг": Маркао, Андре Соуза (вратари), Паулинью, Эдгар Варела, Диого, Жоау Матуш (капитан), Део, Кайо, Лео, Алекс Мерлим, Диего Кавинато, Анилтон Варела, Диегиньо, Родолфо Фортино Де Акаухо.

"Интер": Хесус, Алехандро Гонсалес (вратари), Ортис (капитан), Умберто, Лоло, Фабрицио Бастецини, Даниэл Ширайши, Пола, Ривильос Марио, Рикардиньо, Борха, Дарлан, Рафаэль.



