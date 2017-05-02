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02.05.2017 18:24
Испанский "Интер" завоевал Кубок УЕФА по мини-футболу, МФК "Газпром-Югра" финишировал четвёртым
Решающие матчи розыгрыша Кубка УЕФА по мини-футболу состоялись в воскресенье в Алма-Ате (Казахстан). 

Прошлогодний обладатель трофея - российский клуб "Газпром-Югра" из Югорска, уступивший в полуфинале португальскому "Спортингу", встречался в матче за третье место с хозяевами - футболистами казахстанского "Кайрата", потерпевшими поражение от испанского "Интера". Встреча прошла в равной борьбе - ни одной из команд не удалось оторваться в счёте на два мяча. Трижды вперёд выходили югорчане, и всякий раз лиссабонцам удавалось отыграться. В концовке уже португальский клуб вышел вперёд, но наша команда избежала поражения в основное время - 4:4. Голы в составе российского клуба забили Владислав Шаяхметов, Кайо, Дмитрий Лысков и Эдер Лима. 

Судьба матча решалась в серии пенальти, где на один удар точнее оказались португальцы - 3:2. Таким образом, "Газпром-Югра" финишировал на четвёртом месте, "Спортинг" стал бронзовым призёром. 

В финале встречались "Интер" и "Кайрат". Борьбы в этой встрече не получилось. Испанский клуб дважды отличился до перерыва и ещё пять раз - во второй двадцатиминутке, одержав крупную сухую победу - 7:0. По два мяча на счету Ривильоса Марио и Рикардиньо. "Интер" стал обладателем главного клубного европейского трофея. 

Матч за третье место. "Газпром-Югра" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) 5:5 (2:2), по пенальти - 2:3. 
1:0. Владислав Шаяхметов, 1
1:1. Золтан Дрот, 8
2:1. Кайо, 13
2:2. Данил Давыдов, 15, в свои ворота
3:2. Дмитрий Лысков, 22
3:3. Тайиби, 24
3:4. Кабреува, 32
4:4. Эдер Лима, 36
4:5. Диваней, 38
5:5. Марсенио, 40.

"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь, капитан), Сергей Слемзин (вратарь), Владислав Шаяхметов, Александр Копейкин, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев, Марсенио, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Иван Сигнев, Данил Давыдов, Катата.
"Кайрат": Диего Ронкальо, Игита (вратари), Серик Жаманкулов, Тайиби, Игор, Динмухамбет Сулейменов (капитан), Эвертон, Алешандре, Золтан Дрот, Негрейрос Дуглас Жуниор Да Силва, Диваней, Кабреува, Чингиз Есенаманов. 

Предупреждены: Шаяхметов (8), Марсенио (14), Чишкала (25), Давыдов (34) - Кабреува (25), Дуглас (34). 

Финал. "Спортинг" (Португалия) - "Интер" (Испания) 0:7 (0:2)
0:1. Фабрицио Бастецини, 6
0:2. Лоло, 15
0:3. Рафаэль, 22
0:4. Ривильос Марио, 23
0:5. Ривильос Марио, 31
0:6. Рикардиньо, 33
0:7. Рикардиньо, 36.

"Спортинг": Маркао, Андре Соуза (вратари), Паулинью, Эдгар Варела, Диого, Жоау Матуш (капитан), Део, Кайо, Лео, Алекс Мерлим, Диего Кавинато, Анилтон Варела, Диегиньо, Родолфо Фортино Де Акаухо.
"Интер": Хесус, Алехандро Гонсалес (вратари), Ортис (капитан), Умберто, Лоло, Фабрицио Бастецини, Даниэл Ширайши, Пола, Ривильос Марио, Рикардиньо, Борха, Дарлан, Рафаэль. 

Предупреждены: Мерлим (2), Соуза (16). 
Города:
Алма-Ата
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/02/110313.html
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