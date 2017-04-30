Международная федерация хоккея с мячом (бенди)

Международный Олимпийский Комитет окажет поддержку Международной федерации бенди

Международный Олимпийский Комитет (МОК) окажет поддержку Международной федерации бенди (FIB).





Об этом сообщается в письме, направленном в адрес президента FIB и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника за подписью главы МОК Томаса Баха:





"В 2017 году МОК открывает программу развития международных федераций.





Успех последних Олимпийских игр продемонстрировал силу олимпийского движения и стабильную привлекательность Олимпийских Игр. Роль спорта в обществе как никогда актуальна, а укрепление поддержки спорта и атлетов во всем мире является одним из ключевых обязательств Олимпийской программы 2020.



