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30.04.2017 09:14
Международная федерация хоккея с мячом (бенди)
Международный Олимпийский Комитет окажет поддержку Международной федерации бенди
Международный Олимпийский Комитет (МОК) окажет поддержку Международной федерации бенди (FIB).

Об этом сообщается в письме, направленном в адрес президента FIB и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника за подписью главы МОК Томаса Баха:

"В 2017 году МОК открывает программу развития международных федераций.

Успех последних Олимпийских игр продемонстрировал силу олимпийского движения и стабильную привлекательность Олимпийских Игр. Роль спорта в обществе как никогда актуальна, а укрепление поддержки спорта и атлетов во всем мире является одним из ключевых обязательств Олимпийской программы 2020.

Поэтому я с удовольствием подтверждаю, что в этом году МОК выделит 25&8201;000 долларов США Международной федерации бенди (FIB) для развития вашей программы. Мы верим, что эта финансовая помощь будет большим вкладом в поддержку вашего проекта с целью дальнейшего развития вашего вида спорта и ваших спортсменов".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/30/110311.html
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