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29.04.2017 23:36
Женский клуб "ТМК-Тагмет" и мужской "Факел-Газпром" с первого места вышли в финальный турнир командного чемпионата ФНТР
Четвёртый тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужчин и женщин состоялся на прошлой неделе.

Женский турнир проходил в Самаре. Победив в последнем туре владимирский "Луч" со счётом 3:1, единоличным победителем предварительного этапа по итогам четырёх туров стал "ТМК-Тагмет" из Таганрога, набравший в 24 матчах 46 очков. Второе место заняла "Спарта энд К" (Видное, Московская область) с 45 очками, на третьей позиции с 44 очками столичный "ФАУ МО РФ ЦСКА". Четвёртое место занял архангельский клуб "Родина - ФНТ АО", набравший 42 очка. На пятой позиции "Луч-Владимир" из Владимира с 37 очками, шестым финишировал на предварительном этапе "Горизонт" из Екатеринбурга с 36 очками, на седьмой позиции казанский КНТ "Казань" с 35 очками, замкнула восьмёрку с таким же результатом нижегородская команда "СДЮСШОР №13". 

"ТМК-Тагмет", "Спарта энд К", "ФАУ МО РФ ЦСКА", "Родина - ФНТ АО", "Луч-Владимир", "Горизонт", КНТ "Казань" и "СДЮСШОР №13" продолжат борьбу за награды по системе плей-офф. За бортом плей-офф остались "Ника" из Сиверского Ленинградской области (32 очка), самарская "Ренова-Самарочка" (31), оренбургский "Факел-УОР" (31), КНТ "Тюмень" (29) и казанская "Казаночка" (25). 

Мужские команды соревновались в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Одержав победу в центральном матче заключительного игрового дня над УГМК из Верхней Пышмы Свердловской области, единоличным победителем регулярного чемпионата стал оренбургский "Факел-Газпром", набравший в 22 матчах 43 очка. УГМК завершил двухкруговой турнир с 41 очком. Третьим финишировал "Гидромет" из Санкт-Петербурга, заработав 38 очков. 

На четвёртом месте "Спарта энд К" (37 очков), на пятом - КНТ "Казань" (36), на шестом - "Кубань-Седин" из Краснодара (35), на седьмом - "УГМК-ЭЛЕМ" из Верхней Пышмы (32), на восьмом - уфимский "Связист" (30). "Факел-Газпром", "УГМК", "Гидромет", "Спарта энд К", КНТ "Казань", "Кубань-Седин", "УГМК-ЭЛЕМ" и "Связист" завоевали путёвки в плей-офф. Выбыли из борьбы за награды чемпионата альметьевский "Нефтеград" (29), "Родина ФНТ АО" из Архангельска (28), "Луч-Владимир" (24), и самарский ЦСК ВВС (23). 

Финальный турнир командного чемпионата ФНТР среди мужчин и женщин пройдёь с 5 по 10 июня в Сочи. 
Города:
Самара, Славянский муниципальный район
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/29/110309.html
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