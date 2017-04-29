Женский клуб "ТМК-Тагмет" и мужской "Факел-Газпром" с первого места вышли в финальный турнир командного чемпионата ФНТР

Четвёртый тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужчин и женщин состоялся на прошлой неделе.





Женский турнир проходил в Самаре. Победив в последнем туре владимирский "Луч" со счётом 3:1, единоличным победителем предварительного этапа по итогам четырёх туров стал "ТМК-Тагмет" из Таганрога, набравший в 24 матчах 46 очков. Второе место заняла "Спарта энд К" (Видное, Московская область) с 45 очками, на третьей позиции с 44 очками столичный "ФАУ МО РФ ЦСКА". Четвёртое место занял архангельский клуб "Родина - ФНТ АО", набравший 42 очка. На пятой позиции "Луч-Владимир" из Владимира с 37 очками, шестым финишировал на предварительном этапе "Горизонт" из Екатеринбурга с 36 очками, на седьмой позиции казанский КНТ "Казань" с 35 очками, замкнула восьмёрку с таким же результатом нижегородская команда "СДЮСШОР №13".





"ТМК-Тагмет", "Спарта энд К", "ФАУ МО РФ ЦСКА", "Родина - ФНТ АО", "Луч-Владимир", "Горизонт", КНТ "Казань" и "СДЮСШОР №13" продолжат борьбу за награды по системе плей-офф. За бортом плей-офф остались "Ника" из Сиверского Ленинградской области (32 очка), самарская "Ренова-Самарочка" (31), оренбургский "Факел-УОР" (31), КНТ "Тюмень" (29) и казанская "Казаночка" (25).





Мужские команды соревновались в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Одержав победу в центральном матче заключительного игрового дня над УГМК из Верхней Пышмы Свердловской области, единоличным победителем регулярного чемпионата стал оренбургский "Факел-Газпром", набравший в 22 матчах 43 очка. УГМК завершил двухкруговой турнир с 41 очком. Третьим финишировал "Гидромет" из Санкт-Петербурга, заработав 38 очков.





На четвёртом месте "Спарта энд К" (37 очков), на пятом - КНТ "Казань" (36), на шестом - "Кубань-Седин" из Краснодара (35), на седьмом - "УГМК-ЭЛЕМ" из Верхней Пышмы (32), на восьмом - уфимский "Связист" (30). "Факел-Газпром", "УГМК", "Гидромет", "Спарта энд К", КНТ "Казань", "Кубань-Седин", "УГМК-ЭЛЕМ" и "Связист" завоевали путёвки в плей-офф. Выбыли из борьбы за награды чемпионата альметьевский "Нефтеград" (29), "Родина ФНТ АО" из Архангельска (28), "Луч-Владимир" (24), и самарский ЦСК ВВС (23).



