На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Мини-футбол
Гандбол
Регби
Хоккей на траве
Теннис настольный
Дзюдо
Гольф
Шашки
Мотоциклетный спорт
Стрелковый спорт
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
29.04.2017 11:18
МФК "Газпром-Югра" уступил португальскому "Спортингу" в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу
"Финал четырёх" Кубка УЕФА по мини-футболу стартовал в пятницу в Алма-Ате (Казахстан). 

Победитель прошлогоднего розыгрыша главного европейского клубного трофея - российский клуб "Газпром-Югра" из Югорска встречался в первом полуфинальном матче с португальским "Спортингом" из Лиссабона. Первый тайм завершился без забитых мячей. На пятой минуте второго тайма Алекс Мерлим вывел лиссабонцев вперёд. За шесть минут до конца второго тайма Диегиньо удвоил преимущество наших соперников. Когда до конца основного времени оставалось чуть больше двух минут, югорчане сократили разрыв - точный удар нанёс Владислав Шаяхметов. Последние минуты прошли в атаках нашей команды, но спасти игру российскому клубу не удалось. 2:1 - "Спортинг" одержал победу. 

Во втором полуфинале испанский "Интер" встречался с хозяевами финального турнира - футболистами казахстанского "Кайрата". Дважды уступая в счёте, испанский клуб сумел одержать волевую победу - 3:2. 

Таким образом, в воскресном финале встретятся "Спортинг" и "Интер". "Газпром-Югра" в этот же день поборется в "Кайратом" за бронзу. 

"Газпром-Югра" (Россия) - "Спортинг" (Португалия) 1:2 (0:0)
0:1. Алекс Мерлим, 25
0:2. Диегиньо, 34
1:2. Владислав Шаяхметов, 38. 

"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Владислав Шаяхметов, Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев, Марсенио, Ришат Котляров, Кайо, Данил Давыдов, Катата. Запасной - Иван Сигнев. 
"Спортинг: Маркао, Андре Соуза (вратари), Паулиньо, Эдгар Варела, Диого, Жоау Матуш, Део, Кайо, Лео, Алекс Мерлим, Диего Кавинато, Анилтон Варела, Диегиньо, Родолфо Фортино Де Акаухо. 

Предупреждены: Катата (6), Лео (8), Андрей Афанасьев (21). 

"Интер" (Испания) - "Кайрат" (Казахстан) 3:2 (1:2)
0:1. Кабреува, 4
1:1. Рикардиньо, 12
1:2. Игор, 16
2:2. Рикардиньо, 23, с 6-метрового
3:2. Ортис, 38. 

"Интер": Хесус, Алехандро Гонсалес (вратари), Ортис, Умберто, Лоло, Даниэл Ширайши, Пола, Ривильос Марио, Рикардиньо, Борха, Дарлан, Рафаэль. 
"Кайрат": Диего Ронкальо, Игита (вратари), Серик Жаманкулов, Тайиби, Игор, Динмухамбет Сулейменов, Дуглас, Эвертон, Алешандре, Золтан Дрот, Негрейрос Дуглас Жуниор Да Силва, Диваней, Кабреува, Чингиз Есенаманов. 

Предупреждён Дуглас (22). 
Города:
Алма-Ата
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/29/110307.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
29.04.2017 13:39
"Сибиряк" с первого места вышел в плей-офф чемпионата России по мини-футболу
29.04.2017 11:18
МФК "Газпром-Югра" уступил португальскому "Спортингу" в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу
24.04.2017 20:39
"Дина" лидирует перед последним туром регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу
20.04.2017 20:23
"Дина" разгромила "Динамо", "Сибиряк" сыграл вничью с "Прогрессом" в чемпионате России по мини-футболу
19.04.2017 14:45
"Динамо" переиграло "Дину", "Сибиряк" с трудом одолел "Прогресс" в матчах чемпионата России по мини-футболу
18.04.2017 09:30
"Тюмень" и "Норильский никель" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу
13.04.2017 21:07
Сборная России победила команду Турции на финише основного этапа квалификации чемпионата Европы по мини-футболу
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 