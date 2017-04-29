МФК "Газпром-Югра" уступил португальскому "Спортингу" в полуфинале Кубка УЕФА по мини-футболу

"Финал четырёх" Кубка УЕФА по мини-футболу стартовал в пятницу в Алма-Ате (Казахстан).





Победитель прошлогоднего розыгрыша главного европейского клубного трофея - российский клуб "Газпром-Югра" из Югорска встречался в первом полуфинальном матче с португальским "Спортингом" из Лиссабона. Первый тайм завершился без забитых мячей. На пятой минуте второго тайма Алекс Мерлим вывел лиссабонцев вперёд. За шесть минут до конца второго тайма Диегиньо удвоил преимущество наших соперников. Когда до конца основного времени оставалось чуть больше двух минут, югорчане сократили разрыв - точный удар нанёс Владислав Шаяхметов. Последние минуты прошли в атаках нашей команды, но спасти игру российскому клубу не удалось. 2:1 - "Спортинг" одержал победу.





Во втором полуфинале испанский "Интер" встречался с хозяевами финального турнира - футболистами казахстанского "Кайрата". Дважды уступая в счёте, испанский клуб сумел одержать волевую победу - 3:2.





Таким образом, в воскресном финале встретятся "Спортинг" и "Интер". "Газпром-Югра" в этот же день поборется в "Кайратом" за бронзу.





"Газпром-Югра" (Россия) - "Спортинг" (Португалия) 1:2 (0:0)

0:1. Алекс Мерлим, 25

0:2. Диегиньо, 34

1:2. Владислав Шаяхметов, 38.





"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Владислав Шаяхметов, Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев, Марсенио, Ришат Котляров, Кайо, Данил Давыдов, Катата. Запасной - Иван Сигнев.

"Спортинг: Маркао, Андре Соуза (вратари), Паулиньо, Эдгар Варела, Диого, Жоау Матуш, Део, Кайо, Лео, Алекс Мерлим, Диего Кавинато, Анилтон Варела, Диегиньо, Родолфо Фортино Де Акаухо.





Предупреждены: Катата (6), Лео (8), Андрей Афанасьев (21).





"Интер" (Испания) - "Кайрат" (Казахстан) 3:2 (1:2)

0:1. Кабреува, 4

1:1. Рикардиньо, 12

1:2. Игор, 16

2:2. Рикардиньо, 23, с 6-метрового

3:2. Ортис, 38.





"Интер": Хесус, Алехандро Гонсалес (вратари), Ортис, Умберто, Лоло, Даниэл Ширайши, Пола, Ривильос Марио, Рикардиньо, Борха, Дарлан, Рафаэль.

"Кайрат": Диего Ронкальо, Игита (вратари), Серик Жаманкулов, Тайиби, Игор, Динмухамбет Сулейменов, Дуглас, Эвертон, Алешандре, Золтан Дрот, Негрейрос Дуглас Жуниор Да Силва, Диваней, Кабреува, Чингиз Есенаманов.



