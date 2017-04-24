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24.04.2017 20:39
"Дина" лидирует перед последним туром регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу
Предпоследний, 21-й тур регулярного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялся в воскресенье и понедельник. 

Московская "Дина" стала лидером турнира, крупно обыграв на домашней арене "Новую генерацию" из Сыктывкара - 6:1. Автором хет-трика стал Янар Асадов. 

Неожиданно потерял два очка югорский клуб "Газпром-Югра", сыграв на выезде вничью со столичным МФК КПРФ - 2:2. В первом тайме два мяча подряд влетели в ворота хозяев, но в последней десятиминутке встречи "коммунисты" сумели уйти от поражения. "Дина" перед последним туром трёхкругового турнира опережает по дополнительным показателям югорчан, уже сыгравших все матчи, новосибирский "Сибиряк" отстаёт на два очка.  

Подмосковные динамовцы, занимающие четвёртое место, крупно обыграли в гостях аутсайдера - МФК "Ухта" - 8:3. Два первых гола динамовцев хозяева отыграли, но третий мяч позволил гостям уйти на перерыв с перевесом. Во второй половине бело-голубые имели полное преимущество. Три мяча забил Сергей Сергеев, по два - Павел Сучилин и Нандо. 

Последнюю, восьмую путёвку в плей-офф завоевал глазовский "Прогресс", победив на своём поле идущую пятой "Синару" из Екатеринбурга - 6:4. Перед самым перерывом хозяева открыли счёт, сразу после возобновления игры отличились ещё дважды. За семь минут до конца екатеринбуржцы сократили разрыв до минимума - 4:3, но концовка осталась за глазовчанами.  

МФК "Тюмень" разгромил на выезде "Норильский никель" - 10:4. Уже на первой минуте норильчане вышли вперёд, до перерыва гости успели только отыграть этот гол, к сороковой минуте игры счёт был 3:3, а вот за оставшееся время в ворота хозяев влетели семь мячей. В составе победителей хет-трик сделал Андрей Батырев, забивший все мячи в последние две минуты. Дублями отметились у гостей - Денис Неведров и Иван Милованов, у хозяев - Юрий Костыгин и Алексей Филиппов. "Тюмень" занимает шестое место, а "Норильский никель", уже завершивший турнир, - девятое. 

"КПРФ" (Москва) - "Газпром-Югра" (Югорск) 2:2 (0:2)
0:1. Жоэл Кейруш, 8, в свои ворота
0:2. Александр Копейкин, 9
1:2. Владимир Гончаров, 41
2:2. Лин, 47.

"Норильский никель" (Норильск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 4:10 (1:1)
1:0. Юрий Костыгин, 1
1:1. Младен Коцич, 19
1:2. Денис Неведров, 30
1:3. Денис Неведров, 32
2:3. Алексей Филиппов, 35
3:3. Алексей Филиппов, 39
3:4. Максим Конов, 40
3:5. Иван Милованов, 44
3:6. Иван Милованов, 46
3:7. Давид Асланян, 48
3:8. Андрей Батырев, 49, с 6-метрового
3:9. Андрей Батырев, 50
4:9. Юрий Костыгин, 50, с 10-метрового
4:10. Андрей Батырев, 50. 

МФК "Ухта" (Ухта) - "Динамо" (Московская область) 3:8 (2:3)
0:1. Сергей Сергеев, 12
0:2. Нандо, 13
1:2. Александр Богданов, 17
2:2. Никита Кузнецов, 19
2:3. Сергей Сергеев, 21
2:4. Нандо, 32
2:5. Павел Сучилин, 34
2:6. Александр Фукин, 38
2:7. Павел Сучилин, 40
3:7. Дмитрий Костюков, 46
3:8. Сергей Сергеев, 47. 

"Прогресс" (Глазов) - "Синара" (Екатеринбург) 6:4 (1:0)
1:0. Александр Райхель, 25
2:0. Владимир Разуванов, 26
3:0. Кирилл Козлов, 27
3:1. Максим Герасимов, 31
4:1. Артём Качер, 31
4:2. Николай Шистеров, 41
4:3. Валерий Дёмин, 43
5:3. Денис Гуляйкин, 45
5:4. Сергей Сорокин, 47
6:4. Дмитрий Катанэ, 50. 

"Дина" (Москва) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 6:1 (4:0)
1:0. Дмитрий Семикин, 11, в свои ворота
2:0. Янар Асадов, 14
3:0. Янар Асадов, 19
4:0. Янар Асадов, 25
5:0. Андрей Заболонков, 27
5:1. Алексей Лялин, 31
6:1. Павел Чистополов, 50. 

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 63 очка (29 игр), "Газпром-Югра" (Югорск) - 63(30), "Сибиряк" (Новосибирск) - 61(29), "Динамо" (Московская область) - 59(29), "Синара" (Екатеринбург) - 53(29), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 37(29), "КПРФ" (Москва) - 37(30), "Прогресс" (Глазов) - 34(29), "Норильский никель" (Норильск) - 31(30), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 15(29), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(29).  
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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