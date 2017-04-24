Софья Анохина, фото с golf.ru

Софья Анохина выиграла четвёртый турнир в сезоне студенческой лиги Big Sky Conference по гольфу

Заключительный турнир сезона студенческой лиги Big Sky Conference по гольфу - Big Sky Womens Championship завершился в воскресенье в клубе Boulder Creek в Боулдер-Сити (штат Невада, США).





Победу одержала россиянка Софья Анохина, выступающая за команду университета Северной Аризоны. Её результат по итогам трёх раундов - 218 ударов (72+71+75), что на два больше пара. Второе-третье места разделили Софи Хаусманн (Айдахо) - 221 (81+71+69) и Клара Мояно (Айдахо) - 221 (75+70+76).



