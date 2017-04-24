24.04.2017 20:38
Софья Анохина, фото с golf.ru
Софья Анохина выиграла четвёртый турнир в сезоне студенческой лиги Big Sky Conference по гольфу
Заключительный турнир сезона студенческой лиги Big Sky Conference по гольфу - Big Sky Womens Championship завершился в воскресенье в клубе Boulder Creek в Боулдер-Сити (штат Невада, США).
Победу одержала россиянка Софья Анохина, выступающая за команду университета Северной Аризоны. Её результат по итогам трёх раундов - 218 ударов (72+71+75), что на два больше пара. Второе-третье места разделили Софи Хаусманн (Айдахо) - 221 (81+71+69) и Клара Мояно (Айдахо) - 221 (75+70+76).
Эта победа стала для 19-летней российской гольфистки четвёртой в сезоне Big Sky Conference. Таким образом, Анохина побила рекорд команды университета Северной Аризоны по числу побед за сезон, установленный в 2010 году Стефани Ким, и стала шестой гольфисткой в истории Big Sky Conference, завоевавшей в сезоне четыре титула.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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