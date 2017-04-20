"Дина" разгромила "Динамо", "Сибиряк" сыграл вничью с "Прогрессом" в чемпионате России по мини-футболу

Матчами в Новосибирске и Щёлкове в среду завершился двадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.





Новосибирский "Сибиряк" во второй раз принимал глазовский "Прогресс" и после трудной победы, одержанной накануне, не смог взять верх над глазовчанами - 3:3. В первом тайме на гол с пенальти в исполнении Сими Сайотти гости ответили точнымси ударами Даниила Пахомова и Артёма Качера, также реализовавшего шестиметровый. За пять минут до конца новосибирцы повели - один за другим отличились Сергей Иванов и вновь Сими Сайотти, но на последней минуте Александр Райхель спас для гостей очко.





"Сибиряк" занимает вторую строчку турнирной таблицы, очко уступая югорскому клубу "Газпром-Югра", но сыграв на матч меньше. "Прогресс" идёт на девятой позиции, но по потерянным очкам имеет возможность вытеснить из зоны плей-офф "Норильский никель".





Второй матч в центральном противостоянии тура провели подмосковное "Динамо" и московская "Дина". Гости взяли убедительный реванш за поражение в первой встрече, одержав крупную победу - 7:2. В первом тайме единственным стал мяч в ворота динамовцев, забитый Андреем Понкратовым. Сразу после перерыва он же отличился во второй раз, но через четыре минуты Сергей Орлов сократил разрыв. Затем игра пошла в одни ворота - гол Янара Асадова, автогол Александра Фукина, точный удар Сергея Абрамова и дубль Дамира Хамадиева сняли вопрос о победителе. Гол Дениса Буркова позволил динамовцам лишь сократить отставание с шести до пяти мячей.





"Дина" занимает третью строчку турнирной таблицы, на четыре очка опережая идущее следом "Динамо", на очко отставая от "Сибиряка" и на два - от "Газпром-Югры", сыгравшей на матч больше.





Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 3:3 (1:2)

1:0. Сими Сайотти, 10, с 6-метрового

1:1. Даниил Пахомов, 18

1:2. Артём Качер, 22, с 6-метрового

2:2. Сергей Иванов, 44

3:2. Сими Сайотти, 45

3:3. Александр Райхель, 50.





"Сибиряк": Николай Балашов (вратарь), Александр Чигрин (запасной вратарь), Лео Сантана, Сергей Покотыло, Руслан Кудзиев, Никита Анисимов, Сергей Иванов (капитан), Жоан, Роман Главатских, Николай Плахов, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти.

"Прогресс": Александр Костромин (вратарь), Николай Сергеев (запасной вратарь), Владимир Разуванов, Анатолий Зыков, Александр Райхель, Артём Качер, Роман Букин, Антон Оппер, Артур Мелконян, Дмитрий Будин (капитан), Даниил Пахомов. Запасной - Владимир Баженов.





Предупреждены Волынюк (20), Балашов (29) - Разуванов (21), Костромин (29), Качер (48).





Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "Дина" (Москва) 2:7 (0:1)

0:1. Андрей Понкратов, 8

0:2. Андрей Понкратов, 26

1:2. Сергей Орлов, 30

1:3. Янар Асадов, 40

1:4. Александр Фукин, 42, в свои ворота

1:5. Сергей Абрамов, 43

1:6. Дамир Хамадиев, 44

1:7. Дамир Хамадиев, 45

2:7. Денис Бурков, 47.





"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Константин Туринцев (запасной вратарь), Александр Фукин, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Павел Сучилин, Ренат Шакиров, Сергей Орлов, Денис Бурков, Анатолий Бадретдинов.

"Дина": Сергей Зуев (вратарь), Альберт Цайдер (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Павел Чистополов, Данил Кутузов (капитан), Александр Крутый, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров, Александр Ситников.





Предупреждены: Бадретдинов (25), Сирило (28), Фукин (38) - Абрамов (7), Заболонков (37).

Удалён Кутузов (23).



