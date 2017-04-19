Аризона Даймондбэкс

"Аризона Даймондбэкс" и "Балтимор Ориолс" лидируют на третьей неделе регулярного чемпионата МЛБ

Две недели позади в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола.





Команды провели от 12 до 15 матчей. В дивизионах Американской лиги лидируют "Балтимор Ориолс", "Хьюстон Астрос" и "Детройт Тайгерс", в зоне плей-офф также располагаются "Нью-Йорк Янкиз" и "Бостон Ред Сокс".





Дивизионы Национальной лиги возглавляют "Аризона Даймондбэкс", "Цинциннати Редс" и "Вашингтон Нэшнлз". В пятёрке лучших также "Колорадо Рокиз" и "Майами Марлинс".





Турнирное положение.





Американская лига: "Балтимор Ориолс" - 8 побед - 4 поражения, "Хьюстон Астрос" - 9-5, "Детройт Тайгерс" - 8-5 (лидеры дивизионов), "Нью-Йорк Янкиз" - 9-5, "Бостон Ред Сокс" - 9-5, "Чикаго Уайт Сокс" - 7-6, "Кливленд Индианс" - 7-7, "Миннесота Твинс" - 7-7, "Лос-Анджелес Энджелс" - 7-8, "Тампа-Бэй Рэйс" - 7-8, "Канзас-Сити Роялз" - 6-7, "Окленд Атлетикс" - 6-8, "Сиэтл Маринерс" - 6-9, "Техас Рейнджерс" - 5-9, "Торонто Блю Джейс" - 2-11.



