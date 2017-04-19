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19.04.2017 22:24
Аризона Даймондбэкс
"Аризона Даймондбэкс" и "Балтимор Ориолс" лидируют на третьей неделе регулярного чемпионата МЛБ
Две недели позади в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола. 

Команды провели от 12 до 15 матчей. В дивизионах Американской лиги лидируют "Балтимор Ориолс", "Хьюстон Астрос" и "Детройт Тайгерс", в зоне плей-офф также располагаются "Нью-Йорк Янкиз" и "Бостон Ред Сокс". 

Дивизионы Национальной лиги возглавляют "Аризона Даймондбэкс", "Цинциннати Редс" и "Вашингтон Нэшнлз". В пятёрке лучших также "Колорадо Рокиз" и "Майами Марлинс". 

Турнирное положение. 

Американская лига: "Балтимор Ориолс" - 8 побед - 4 поражения, "Хьюстон Астрос" - 9-5, "Детройт Тайгерс" - 8-5 (лидеры дивизионов), "Нью-Йорк Янкиз" - 9-5, "Бостон Ред Сокс" - 9-5, "Чикаго Уайт Сокс" - 7-6, "Кливленд Индианс" - 7-7, "Миннесота Твинс" - 7-7, "Лос-Анджелес Энджелс" - 7-8, "Тампа-Бэй Рэйс" - 7-8, "Канзас-Сити Роялз" - 6-7, "Окленд Атлетикс" - 6-8, "Сиэтл Маринерс" - 6-9, "Техас Рейнджерс" - 5-9, "Торонто Блю Джейс" - 2-11. 

Национальная лига: "Аризона Даймондбэкс" - 10-5, "Цинциннати Редс" - 9-5, "Вашингтон Нэшнлз" - 8-5 (лидеры дивизонов), "Колорадо Рокиз" - 10-5, "Майами Марлинс" - 8-6, "Милуоки Брюэрс" - 8-7, "Чикаго Кабс" - 7-7, "Нью-Йорк Метс" - 7-7, "Лос-Анджелес Доджерс" - 7-8, "Атланта Брэйвз" - 6-7, "Питтсбург Пайрэтс" - 6-8, "Сан-Франциско Джайнтс" - 6-9, "Филадельфия Филлис" - 5-8, "Сент-Луис Кардиналс" - 5-9, "Сан-Диего Падрес" - 5-10. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/19/110280.html
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