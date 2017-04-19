19.04.2017 21:05
Уэсли Брайан, фото с gettyimages.com
Уэсли Брайан выиграл турнир PGA-тура по гольфу RBC Heritage
Турнир PGA-тура по гольфу RBC Heritage завершился в воскресенье в клубе Harbour Town (Хилтон-Хед-Айленд, Южная Каролина, США).
Победителем турнира стал американец Уэсли Брайан, прошедших 72 лунки четырёх раундов за 271 удар (69+67+68+67), что на 13 меньше пара. Это первый титул 27-летнего гольфиста в профессиональном туре. Второе место занял англичанин Люк Дональд - 272 (65+67+72+68). Третье-пятое места разделили американцы Патрик Кантлэй - 273 (70+66+70+67), Олли Шнидерджанс - 273 (68+68+69+68) и Уильям Макгирт - 273 (68+68+68+69).
Шестое-восьмое места разделили американцы Брайан Гэй - 274 (68+70+69+67), Джей Джей Спаун - 274 (67+72+66+69) и канадец Грэхем Делат - 274 (65+67+69+73). На девятой-десятой позициях американцы Бад Каули - 275 (63+72+71+69) и Брайан Харман - 275 (71+70+66+68).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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