Уэсли Брайан, фото с gettyimages.com

Уэсли Брайан выиграл турнир PGA-тура по гольфу RBC Heritage

Турнир PGA-тура по гольфу RBC Heritage завершился в воскресенье в клубе Harbour Town (Хилтон-Хед-Айленд, Южная Каролина, США).





Победителем турнира стал американец Уэсли Брайан, прошедших 72 лунки четырёх раундов за 271 удар (69+67+68+67), что на 13 меньше пара. Это первый титул 27-летнего гольфиста в профессиональном туре. Второе место занял англичанин Люк Дональд - 272 (65+67+72+68). Третье-пятое места разделили американцы Патрик Кантлэй - 273 (70+66+70+67), Олли Шнидерджанс - 273 (68+68+69+68) и Уильям Макгирт - 273 (68+68+68+69).



