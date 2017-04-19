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19.04.2017 19:49
фото с rusfencing.ru
Московские саблисты и саблистки выиграли командный турнир на финише чемпионата России по фехтованию
Командными соревнованиями саблистов и саблисток во вторник в Арзамасе (Нижегородская область) завершился чемпионат России по фехтованию. 

Победу в мужском турнире одержала первая сборная Москвы, за которую выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Илья Моторин и Алексей Якименко. В финальном матче главная столичная команда разгромила первую сборную Новосибирской области, которую представляли Вячеслав Искандаров, Никита Проскура, Вениамин Решетников и Валерий Сулковский, со счётом 45:25. В борьбе за бронзовые награды первая сборная Санкт-Петербурга (Артём Занин, Вардан Косиков, Борис Савич, Александр Трушаков) сломила сопротивление второй команды Москвы (Андрей Гладков, Олег Пазяк, Марк Степанов, Василий Ширшов) – 45:42.

В полуфиналах первая сборная Москвы была сильнее первой команды Санкт-Петербурга - 45:32, а первая сборная Новосибирской области лишь один удар выиграла у второй команды Москвы - 45:44. В четвертьфиналах первая сборная Москвы разгромила команду Саратовской области - 45:18, первая команда Новосибирской области обыграла вторую сборную Санкт-Петербурга - 45:33, во встрече двух сборных Санкт-Петербурга первая команда была сильнее третьей - 45:31, а вторая сборная Москвы одержала минимальную победу над первой командой Московской области - 45:44. Всего в мужском турнире саблистов выступали 18 команд.

Первая сборная Москвы завоевала золото и в женском турнире. Столичные саблистки - Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Ольга Никитина и Светлана Шевелёва в финале одержали победу над первой сборной Новосибирской области, за которую выступали Евгения Карболина, Алина Михайлова, Яна Обвинцева и София Позднякова, с минимальным перевесом - 45:44. В матче за бронзовые награды первая сборная Московской области (Виктория Ковалёва, Светлана Кормилицына, Анастасия Кочетова, Дарья Кочетова) была сильнее первой команды Санкт-Петербурга (Анна Башта, Екатерина Воробьёва, Дина Галиакбарова, Александра Шаталова) – 45:38.

В полуфиналах первая сборная Москвы одержала победу над первой сборной Московской области - 45:32, а первая команда Новосибирской области была сильнее первой сборной Санкт-Петербурга - 45:39. В четвертьфиналах первая команда столицы была сильнее третьей - 45:32, первая сборная Новосибирской области выбила из борьбы вторую московскую команду - 45:32, первая подмосковная команда не оставила шансов второй сборной Новосибирской области - 45:30, а во встрече двух петербургских команд первая разгромила вторую - 45:24. Всего в женском турнире выступали 11 команд.
Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/19/110278.html
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