"Динамо" переиграло "Дину", "Сибиряк" с трудом одолел "Прогресс" в матчах чемпионата России по мини-футболу

Четыре матча двадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги были сыграны во вторник.





В центральном матче дня подмосковные динамовцы принимали в Щёлкове московскую "Дину". В первом тайме хозяева дважды отыгрывались: на гол Янара Асадова ответил Александр Фукин, а после точного удара Эскердиньи последовал автогол Сергея Абрамова. После перерыва Денис Бурков вывел вперёд динамовцев. Эскердинья сравнял счёт, но на точный удар Сергея Орлова и второй гол Буркова гости ответить не смогли. Победив - 5:3, "Динамо" до одного очка сократило отставание от "Дины", занимающей третье место. В среду команды проведут второй матч.





Новосибирский "Сибиряк" сохранил лидерство, с трудом победив в первом матче на своей площадке глазовский "Прогресс" - 3:2. Перед перерывом ворота гостей распечатал Талес. В начале второго тайма команды обменялись голами - Артур Мелконян восстановил равновесие, но тут же Руслан Кудзиев вернул хозяевам перевес. Затем Максим Волынюк забил третий мяч. В концовке Артём Качер сократил разрыв, но победа осталась за новосибирцами - 3:2. "Сибиряк" на очко опережает ближайшего преследователя - югорский клуб "Газпром-Югра".





МФК "Тюмень" одержал вторую подряд победу над столичным МФК "КПРФ" - 2:1. В середине первого тайма Максим Конов вывел хозяев вперёд. После перерыва Пула сравнял счёт. Решающим стал автогол Лина за пять минут до конца встречи. "Коммунисты" пока сохраняют шестую позицию, но тюменцы уступают лишь два очка, имея матч в запасе.





Сыктывкарская "Новая генерация" взяла реванш у "Норильского никеля" - 4:3. В середине первого тайма на гол Алексея Филиппова хозяева ответили точным ударом Виктора Прокушева. После перерыва Филиппов оформил дубль, но вскоре Алексей Лялимн вновь сравнял счёт, а сразу после этого Исмаил Гибадуллин вывел сыктывкарцев вперёд. На последней минуте четвёртый мяч забил Александр Коданев. Николай Канивец с пенальти сократил разрыв, но на большее у норильчан времени не осталось. "Норильский никель" снизил свои шансы на попадание в плей-офф, занимая восьмое место, но лишь на очко опережая "Прогресс", сыгравший на матч меньше. "Новая генерация" закрепилась на предпоследнем, десятом месте.





Второй матч. МФК "Тюмень" (Тюмень) - "КПРФ" (Москва) 2:1 (1:0)

1:0. Максим Конов, 13

1:1. Пула, 32

2:1. Лин, 45, в свои ворота.





Второй матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Норильский никель" (Норильск) 4:3 (1:1)

0:1. Алексей Филиппов, 10

1:1. Виктор Прокушев, 12

1:2. Алексей Филиппов, 30

2:2. Алексей Лялин, 32

3:2. Исмаил Гибадуллин, 32

4:2. Александр Коданев, 50

4:3. Николай Канивец, 50, с 6-метрового.





Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) 3:2 (1:0)

1:0. Талес, 25

1:1. Артур Мелконян, 27

2:1. Руслан Кудзиев, 28

3:1. Максим Волынюк, 43

3:2. Артём Качер, 48.





Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "Дина" (Москва) 5:3 (2:2)

0:1. Янар Асадов, 7

1:1. Александр Фукин, 17

1:2. Эскердинья, 21

2:2. Сергей Абрамов, 24, в свои ворота

3:2. Денис Бурков, 28

3:3. Эскердинья, 30

4:3. Сергей Орлов, 39

5:3. Денис Бурков, 41.



