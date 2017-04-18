"Тюмень" и "Норильский никель" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу

Два матча двадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в понедельник в Тюмени и Сыктывкаре.





МФК "Тюмень" принимал столичный МФК "КПРФ". В начале встречи ворота гостей поразили Иван Милованов и Андрей Батырев. Затем Адри сократил разрыв, а после перерыва Владимир Гончаров сравнял счёт. Однако последнее слово осталось за тюменцами - победный мяч в середине второго тайма забил тот же Батырев. 3:2 - трудная победа МФК "Тюмень", занимающего седьмую строчку турнирной таблицы. "Коммунисты" остаются на шестой позиции.





Сыктывкарская "Новая генерация" играла на своей площадке с "Норильским никелем". В конце первого тайма ворота гостей распечатал Виктор Прокушев, но на последних минутах второй половины норильчане отличились дважды - голы на счету Алексея Филиппова и Николая Канивца. 2:1 - волевая победа "Норильского никеля", занимающего восьмое место. "Новая генерация" идёт десятой.





Во вторник команды проведут повторные встречи. Первые матчи в этот же день сыграют "Сибиряк" (Новосибирск) - "Прогресс" (Глазов) и "Динамо" (Московская область) - "Дина" (Москва).





Первый матч. МФК "Тюмень" (Тюмень) - МФК "КПРФ" (Москва) 3:2 (2:1)

1:0. Иван Милованов, 6

2:0. Андрей Батырев, 8

2:1. Адри, 15

2:2. Владимир Гончаров, 29

3:2. Андрей Батырев, 38.





"Тюмень": Миодраг Аксентиевич (вратарь), Сергей Логинов (запасной вратарь), Иван Милованов, Младен Коцич, Андрей Батырев, Сергей Абрамович, Андрей Соколов, Иван Лобков, Ильнур Исламов, Давид Асланян, Денис Неведров. Запасные: Артём Антошкин (капитан), Максим Конов, Иван Бахур.

"КПРФ": Дмитрий Бондарев (вратарь), Илья Беспалый (запасной вратарь), Лин, Азат Бикбулатов, Адри, Паулиньо (капитан), Руслан Курбанов, Сергей Денисов, Радмир Шарипов, Олег Кручинин, Владимир Гончаров, Пула.





Предупреждены: Лин (11), Адри (19), Кручинин (20).





Первый матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Норильский никель" (Норильск) 1:2 (1:0)

1:0. Виктор Прокушев, 23

1:1. Алексей Филиппов, 45

1:2. Николай Канивец, 48.





"Новая генерация": Александр Кригер (вратарь), Кирилл Щурок (запасной вратарь), Виктор Прокушев, Виктор Сосковец, Дмитрий Семикин, Александр Коданев (капитан), Павел Соколов, Сергей Чуйков, Владислав Барсков, Алексей Лялин, Иван Обжорин, Иван Суворов, Исмаил Гибадуллин. Запасной - Антон Рудых.

"Норильский никель": Василий Белов (вратарь), Алексей Попов (запасной вратарь), Алексей Гордеев, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов.





Предупреждены: Дунец (22), Сосковец (32), Пономарёв (44).



