Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru

Ольга Никитина и Камиль Ибрагимов завоевали золото чемпионата России по фехтованию на саблях

Личные соревнования саблисток и саблистов состоялись в понедельник на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область).





Свой первый чемпионский титул в женском турнире завоевала 18-летняя москвичка Ольга Никитина. В четвертьфинале она разгромила Алину Михайлову из Новосибирской области - 15:3, в полуфинале одержала трудную победу над Анной Баштой из Санкт-Петербурга - 15:14, а в финальном поединке была сильнее москвички Валерии Большаковой - 15:10.





Большакова, ставшая серебряным призёром, в четвертьфинале сломила сопротивление Светланы Кормилицыной из Московской области - 15:14, а в полуфинале взяла верх над Полиной Стадничук из Новосибирской области - 15:9.





Анна Башта и Полина Стадничук завоевали бронзовые награды. В своих четвертьфиналах Башта одержала победу над москвичкой Светланой Шевелёвой - 15:13, а Стадничук была сильнее москвички Анастасии Баженовой - 15:12. Всего в женском турнире приняли участие 46 саблисток.





Золотую медаль в мужском турнире саблистов во второй раз подряд завоевал москвич Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале он одержал победу над Ростиславом Красильниковым из Нижегородской области - 15:10, в полуфинале был сильнее москвича Дмитрия Даниленко - 15:9, а в финальном поединке с таким же счётом взял верх над Никитой Проскурой из Новосибирской области.





Проскура, завершивший турнир с серебряной наградой, в четвертьфинале одержал победу над Артёмом Бучковским из Московской области - 15:12, а в полуфинале с минимальным перевесом одолел олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира москвича Алексея Якименко - 15:14.



