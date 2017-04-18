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18.04.2017 07:59
Камиль Ибрагимов, фото с rusfencing.ru
Ольга Никитина и Камиль Ибрагимов завоевали золото чемпионата России по фехтованию на саблях
Личные соревнования саблисток и саблистов состоялись в понедельник на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область). 

Свой первый чемпионский титул в женском турнире завоевала 18-летняя москвичка Ольга Никитина. В четвертьфинале она разгромила Алину Михайлову из Новосибирской области - 15:3, в полуфинале одержала трудную победу над Анной Баштой из Санкт-Петербурга - 15:14, а в финальном поединке была сильнее москвички Валерии Большаковой - 15:10. 

Большакова, ставшая серебряным призёром, в четвертьфинале сломила сопротивление Светланы Кормилицыной из Московской области - 15:14, а в полуфинале взяла верх над Полиной Стадничук из Новосибирской области - 15:9. 

Анна Башта и Полина Стадничук завоевали бронзовые награды. В своих четвертьфиналах Башта одержала победу над москвичкой Светланой Шевелёвой - 15:13, а Стадничук была сильнее москвички Анастасии Баженовой - 15:12. Всего в женском турнире приняли участие 46 саблисток. 

Золотую медаль в мужском турнире саблистов во второй раз подряд завоевал москвич Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале он одержал победу над Ростиславом Красильниковым из Нижегородской области - 15:10, в полуфинале был сильнее москвича Дмитрия Даниленко - 15:9, а в финальном поединке с таким же счётом взял верх над Никитой Проскурой из Новосибирской области. 

Проскура, завершивший турнир с серебряной наградой, в четвертьфинале одержал победу над Артёмом Бучковским из Московской области - 15:12, а в полуфинале с минимальным перевесом одолел олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира москвича Алексея Якименко - 15:14.

Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко завоевали бронзовые медали. В поединках 1/4 финала Даниленко взял верх над Артёмом Заниным из Санкт-Петербурга - 15:12, а Якименко не оставил шансов Вениамину Решетникову из Новосибирской области - 15:7. Всего в мужском турнире выступили 90 саблистов. 
Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/18/110271.html
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