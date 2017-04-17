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17.04.2017 14:00
фото с rusfencing.ru
Мужская и женская сборные Москвы по фехтованию на шпагах победили в командном турнире на чемпионате России
Командные соревнования шпажисток и шпажистов состоялись в воскресенье на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область). 

Женский турнир по фехтованию на шпагах выиграла первая сборная Москвы, за которую выступали Татьяна Гудкова, Яна Зверева, Виолетта Колобова и Татьяна Логунова. В финале они одержали победу над второй московской командой, в составе которой были Екатерина Исакова, Юлия Личагина, Дарья Мартынюк и Дарья Филина, со счётом 45:32. В матче за бронзовые медали встретились две сборные Самарской области, и вторая команда (Полина Попова, Ольга Сухова, Екатерина Тарасова, Даниела Храпина) одержала победу над первой (Влада Власова, Алёна Комарова, Ирина Охотникова, Виолетта Храпина) – 45:37.

В полуфиналах первая московская команда одержала победу над второй самарской - 45:32, а вторая команда Москвы была сильнее первой сборрой Самарской области - 45:37. В четвертьфиналах первая московская команда разгромила третью сборную Московской области - 45:18, вторая сборная Москвы сломила сопротивление первой сборной Санкт-Петербурга - 44:42, первая сборная Самарской области одолела первую сборную Московской области - 43:41, а вторая сборная Самарской области одержала трудную победу над третьей московской командой - 33:31. 

Золото в мужском командном турнире по фехтованию на шпагах завоевала первая сборная Москвы, за которую выступали Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков и Алан Фардзинов. В финале они были сильнее первой сборной Самарской области, в составе которой были Николай Сторожилов, Павел Сухов, Паша Сухов и Максим Шиляев, - 45:33. В матче за бронзу вторая сборная Москвы (Дмитрий Гусев, Алексей Калинин, Лю Чжан Шан, Денис Сидоров) не оставила шансов первой сборной Московской области (Антон Глебко, Игорь Коровин, Иван Лимарев, Сергей Ходос) – 45:24.

В полуфиналах первая сборная Самарской области выиграла у второй команды Москвы - 45:42, а первая московская команда была сильнее первой сборной Московской области - 45:37. В четвертьфиналах вторая сборная Москвы уверенно разобралась со сборной Ленинградской области - 45:31, первая сборная Самарской области не оставила шансов второй команде Подмосковья - 45:29, первая сборная Москвы обыграла первую сборную Татарстана - 45:27, а первая подмосковная команда взяла верх над первой сборной Санкт-Петербурга - 45:33.  

Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/17/110268.html
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