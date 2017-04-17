WCGC 2017

World Corporate Golf Challenge открывает новый сезон

Национальный Финал World Corporate Golf Challenge для гольфистов из России пройдет 24 мая в Moscow Country Club

World Corporate Golf Challenge – крупнейший корпоративный турнир в мире – объединяет представителей крупного бизнеса, не мыслящих свою жизнь без гольфа. Для того, чтобы стать участниками Всемирного Финала, который в этом году уже в третий раз подряд пройдет в Португалии, на одном из лучших гольф-полей континентальной Европы Oitavos Dunes, гольфистам-бизнесменам из более чем 30 стран предстоит сразиться между собой в Национальных Финалах. Участников из России Национальный Финал ждет 24 мая, и пройдет он, по традиции, на первом в России чемпионском гольф-поле – Moscow Country Club в подмосковном Нахабино.

World Corporate Golf Challenge (www.worldcorporategolfchallenge.com) – самый известный корпоративный турнир в мире. Впервые состязания прошли в 1993 году в Великобритании, но уже несколько лет спустя, к участию в турнире начали присоединяться другие страны, и с каждым годом их количество увеличивается. За время существования турнира более миллиона гольфистов-любителей вышли на старт Национальных Финалов в надежде, что именно им выпадет честь представлять свою страну и компанию на Всемирном Финале. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы с момента основания World Corporate Golf Challenge – создание комфортной площадки для укрепления деловых связей, для обмена идеями и опытом между представителями бизнес-среды – делает его невероятно привлекательным для руководителей предприятий со всех уголков планеты.

Национальные Финалы в каждой стране проводят самостоятельные организаторы (лицензиаты) в сотрудничестве с местными спонсорами и средствами массовой информации. В России таким лицензиатом уже третий год подряд является компания IRF Ltd, а в роли Председателя Организационного Комитета и Председателя Наблюдательного Совета WCGC Russia неизменно выступает Константин Кожевников, который много лет возглавлял Ассоциацию гольфа России и за плечами у которого огромное количество успешно проведенных турниров.





В 2015-м году в упорной борьбе право выступить на Всемирном Финале завоевала команда Public Totem в составе Андрея Еремеевского и Александра Бочарова, а годом позже Национальный Финал в России выиграла компания ESI Group в составе Фредерика Де Века и Амори Шоме. И хотя пока игрокам из России не удалось войти в число призеров Всемирного Финала World Corporate Golf Challenge, они демонстрировали очень достойную игру и, разумеется, получили огромное удовольствие от участия в этом международном соревновании.

В отличие от прежних лет, когда в рамках одного турнира проходили Национальные Финалы World Corporate Golf Challenge для гольфистов из России и Казахстана, на сей раз каждый из Национальных Финалов пройдет отдельно и на своей территории.