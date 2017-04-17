Национальный Финал World Corporate Golf Challenge для гольфистов из России пройдет 24 мая в Moscow Country Club
World Corporate Golf Challenge – крупнейший корпоративный турнир в мире – объединяет представителей крупного бизнеса, не мыслящих свою жизнь без гольфа. Для того, чтобы стать участниками Всемирного Финала, который в этом году уже в третий раз подряд пройдет в Португалии, на одном из лучших гольф-полей континентальной Европы Oitavos Dunes, гольфистам-бизнесменам из более чем 30 стран предстоит сразиться между собой в Национальных Финалах. Участников из России Национальный Финал ждет 24 мая, и пройдет он, по традиции, на первом в России чемпионском гольф-поле – Moscow Country Club в подмосковном Нахабино.
World Corporate Golf Challenge (www.worldcorporategolfchallenge.com) – самый известный корпоративный турнир в мире. Впервые состязания прошли в 1993 году в Великобритании, но уже несколько лет спустя, к участию в турнире начали присоединяться другие страны, и с каждым годом их количество увеличивается. За время существования турнира более миллиона гольфистов-любителей вышли на старт Национальных Финалов в надежде, что именно им выпадет честь представлять свою страну и компанию на Всемирном Финале. Главная цель, которую ставят перед собой организаторы с момента основания World Corporate Golf Challenge – создание комфортной площадки для укрепления деловых связей, для обмена идеями и опытом между представителями бизнес-среды – делает его невероятно привлекательным для руководителей предприятий со всех уголков планеты.
Национальные Финалы в каждой стране проводят самостоятельные организаторы (лицензиаты) в сотрудничестве с местными спонсорами и средствами массовой информации. В России таким лицензиатом уже третий год подряд является компания IRF Ltd, а в роли Председателя Организационного Комитета и Председателя Наблюдательного Совета WCGC Russia неизменно выступает Константин Кожевников, который много лет возглавлял Ассоциацию гольфа России и за плечами у которого огромное количество успешно проведенных турниров.
В 2015-м году в упорной борьбе право выступить на Всемирном Финале завоевала команда Public Totem в составе Андрея Еремеевского и Александра Бочарова, а годом позже Национальный Финал в России выиграла компания ESI Group в составе Фредерика Де Века и Амори Шоме. И хотя пока игрокам из России не удалось войти в число призеров Всемирного Финала World Corporate Golf Challenge, они демонстрировали очень достойную игру и, разумеется, получили огромное удовольствие от участия в этом международном соревновании.
В отличие от прежних лет, когда в рамках одного турнира проходили Национальные Финалы World Corporate Golf Challenge для гольфистов из России и Казахстана, на сей раз каждый из Национальных Финалов пройдет отдельно и на своей территории.
К участию в Национальном Финале World Corporate Golf Challenge 2017 в России будут допущены порядка 40 команд из 2-х человек, делегированные от компаний и организаций, которые зарегистрированы и/или осуществляют свою деятельность на территории России. В турнире могут принять участие как мужчины, так и женщины. Возраст игроков – 21 год и старше.
Команда-победитель примет участие во Всемирном Финале World Corporate Golf Challenge, который традиционно проводится на лучших гольф-полях в 5-звездных гостиничных комплексах по всему миру – Малайзия, Маврикий, Шотландия, Ямайка, Южная Африка, Испания…
В 2015-м году Всемирный Финал прошел Португалии, на поле Oitavos Dunes, созданном великолепным гольф-архитектором Артуром Хиллсом. Эта арена входит в сотню лучших гольф-полей мира и занимает второе место среди всех полей континентальной Европы. Гостеприимная Португалия пришлась по душе как игрокам, так и организаторам World Corporate Golf Challenge – настолько, что Всемирный Финал вернулся сюда в 2016-м году и вновь пройдет здесь же в 2017-м!
Всемирный Финал World Corporate Golf Challenge 2017 состоится 21-25 июня. Около 30 стран-участниц и более 60 игроков – руководителей высшего звена из разных отраслей экономики примут участие в состязании. 80 именитых VIP-гостеи&774; из мира спорта, шоу-бизнеса и предпринимательства будут приглашены для участия в специальном гостевом турнире. Все «дополнительные» мероприятия программы Всемирного Финала пройдут на втором великолепном гольф-поле комплекса – Quinta da Marinha Golf Course, автором которого был легендарный Роберт Трент Джонс. Помимо самого турнира участников и гостей Всемирного Финала ждет широчайшая экскурсионная и развлекательная программа. Поездку на Всемирный Финал командам-победителям оплачивают организаторы.
Официальными медиа-партнерами Всемирного Финала являются журналы Time и Fortune, а также телеканал Golfing World. Турнир будет освещаться по телевидению в более чем 60 странах, а также демонстрироваться на бортах самолетов 14-ти международных авиалиний, что откроет невероятные возможности для расширения деловых связей, позволит компаниям громко заявить о себе на международной арене и, возможно, поможет вывести бизнес на новый уровень!
В рамках проведения Национального Финала WCGC состоится уже ставший традиционным III Корпоративный Кубок в России, в котором примут участие первые лица и топ-менеджеры крупнейших российских компаний и организаций. После окончания Национального Финала участников, гостей и спонсоров ожидают экспресс-уроки от гольф-про европейского уровня, интересные гольф-активности с возможностью выиграть призы, другие азартные развлечения. Национальный Финал WCGC 2017 для России будет широко освещаться национальными и зарубежными СМИ.