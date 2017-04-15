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15.04.2017 21:14
Вадим Анохин, фото с rusfencing.ru
Татьяна Логунова и Вадим Анохин стали чемпионами России по фехтованию на шпагах
Личные соревнования шпажисток и шпажистов состоялись в пятницу и субботу на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область). 

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова из Москвы завоевала седьмой в карьере титул чемпионки России. В четвертьфинале она одержала трудную победу над другой москвичкой - Яной Зверевой - 14:13, в полуфинале без проблем справилась с Виолеттой Колобовой, также представляющей столицу, - 15:6, а в финальном поединке была сильнее 17-летней москвички Анастасии Солдатовой - 15:11. 

Солдатова, завоевавшая серебряную медаль, в четвертьфинале выиграла у Влады Власовой из Самарской области - 15:10, а в полуфинале взяла верх над Евгенией Жарковой из Ростовской области - 15:9. 

Виолетта Колобова и Евгения Жаркова стали бронзорвыми призёрами. В своих четвертьфиналах Колобова сломила сопротивление москвички Юлии Личагиной - 15:12, а Жаркова с минимальным перевесом одолела Виолетту Храпину из Самарской области - 15:14. Всего в турнире выступили 93 спортсменки. 

Мужской турнир по фехтованию на шпагах выиграл москвич Вадим Анохин, впервые став чемпионом страны. В четвертьфинале он одержал убедительную победу над Ильёй Спицыным из Севастополя - 15:6, в полуфинале с трудом сломил сопротивление Антона Глебко из Московской области - 15:14, а в финале был сильнее москвича Дениса Сидорова - 15:9. 

Сидоров, ставший серебряным призёром, в четвертьфинале одолел москвича Сергея Биду - 5:4, а в полуфинале также с минимальным перевесом победил ещё одного столичного фехтовальщика - Дмитрия Гусева - 12:11. 

Антон Глебко и Дмитрий Гусев завоевали бронзовые награды. В 1/4 финала Глебко победил Сергея Ходоса из Московской области - 7:4, а Гусев взял верх над Лю Чжан Шаном из Москвы - 15:9. В мужском турнире шпажистов участвовали 183 спортсмена.   
Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/15/110262.html
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