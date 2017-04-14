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14.04.2017 17:51
фото с rusfencing.ru
Рапиристки из Татарстана и рапиристы из Башкортостана победили в командных соревнованиях на чемпионате России по фехтованию
Командные соревнования рапиристов и рапиристок состоялись в четверг на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область). 

Золотые медали в женском турнире завоевала первая сборная Татарстана, за которую выступали Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Ирина Елесина и Марта Мартьянова. В финальном матче они взяли верх над первой командой Курской области в составе Инны Дериглазовой, Екатерины Кажикиной, Натальи Мамаевой и Кристины Самсоновой - 45:40. В матче за бронзовые медали первая сборная Башкортостана (Татьяна Голосеева, Аделина Загидуллина, Элина Ибрагимова, Анастасия Иванова) одержала победу над первой московской командой (Яна Алборова, Кристина Новалиньска, Светлана Трипапина, Виктория Юсова) – 43:38. 

В четвертьфиналах первая сборная Москвы разгромила команду Санкт-Петербурга - 45:11, первая команда Курской области взяла верх над подмосковными рапиристками - 45:33, первая сборная Татарстана выбила из борьбы вторую команду Москвы - 45:27, а первая сборная Башкортостана была сильнее второй команды Татарстана - 44:25. В полуфиналах татарстанские рапиристки были сильнее фехтовальщиц из Башкортостана - 45:34, а команда Курской области в упорной борьбе одолела москвичек - 44:42. 

Чемпионами страны среди мужских команд стали рапиристы первой сборной Башкортостана - Тимур Арсланов, Роман Куц, Тимур Сафин и Аскар Хамзин. В финале они одержали победу над первой сборной Московской области, за которую выступали Павел Боронтов, Дмитрий Жеребченко, Дмитрий Комиссаров и Александр Пивоваров, - 45:39. В борьбе за бронзовые награды первая сборная Москвы (Николай Полканов, Дмитрий Хитров, Алексей Черемисинов, Денис Черников) была сильнее команды Ярославской области (Илья Дегтярёв, Евгений Ломтев, Александр Сироткин, Дмитрий Трофимов) – 45:44.

В четвертьфиналах первая сборная Башкортостана победила команду Курской области - 45:32, первая подмосковная команда взяла верх над рапиристами из Санкт-Петербурга - 45:40, первая московская команда была сильнее второй сборной Башкортостана - 45:31, а сборная Ярославской области одолела первую сборную Санкт-Петербурга - 45:44. В полуфиналах рапиристы из Башкортостана сломили сопротивление москвичей - 45:41, а подмосковная команда разгромила ярославцев - 45:23. 
Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/14/110255.html
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