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Рапиристки из Татарстана и рапиристы из Башкортостана победили в командных соревнованиях на чемпионате России по фехтованию

Командные соревнования рапиристов и рапиристок состоялись в четверг на чемпионате России по фехтованию, продолжающемся в Арзамасе (Нижегородская область).





Золотые медали в женском турнире завоевала первая сборная Татарстана, за которую выступали Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Ирина Елесина и Марта Мартьянова. В финальном матче они взяли верх над первой командой Курской области в составе Инны Дериглазовой, Екатерины Кажикиной, Натальи Мамаевой и Кристины Самсоновой - 45:40. В матче за бронзовые медали первая сборная Башкортостана (Татьяна Голосеева, Аделина Загидуллина, Элина Ибрагимова, Анастасия Иванова) одержала победу над первой московской командой (Яна Алборова, Кристина Новалиньска, Светлана Трипапина, Виктория Юсова) – 43:38.





В четвертьфиналах первая сборная Москвы разгромила команду Санкт-Петербурга - 45:11, первая команда Курской области взяла верх над подмосковными рапиристками - 45:33, первая сборная Татарстана выбила из борьбы вторую команду Москвы - 45:27, а первая сборная Башкортостана была сильнее второй команды Татарстана - 44:25. В полуфиналах татарстанские рапиристки были сильнее фехтовальщиц из Башкортостана - 45:34, а команда Курской области в упорной борьбе одолела москвичек - 44:42.





Чемпионами страны среди мужских команд стали рапиристы первой сборной Башкортостана - Тимур Арсланов, Роман Куц, Тимур Сафин и Аскар Хамзин. В финале они одержали победу над первой сборной Московской области, за которую выступали Павел Боронтов, Дмитрий Жеребченко, Дмитрий Комиссаров и Александр Пивоваров, - 45:39. В борьбе за бронзовые награды первая сборная Москвы (Николай Полканов, Дмитрий Хитров, Алексей Черемисинов, Денис Черников) была сильнее команды Ярославской области (Илья Дегтярёв, Евгений Ломтев, Александр Сироткин, Дмитрий Трофимов) – 45:44.



