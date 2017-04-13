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13.04.2017 17:54
Инна Дериглазова, фото с russiasport.ru
Инна Дериглазова и Тимур Сафин стали чемпионами России по фехтованию на рапирах
Личными соревнованиями рапиристов и рапиристок в Арзамасе (Нижегородская область) открылся чемпионат России по фехтованию. 

Чемпионкой страны среди женщин стала олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова из Курской области. В четвертьфинале она одержала победу над Ириной Елесиной из Татарстана со счётом 15:10, в полуфинале взяла верх над Аделиной Загидуллиной из Башкортостана - 15:10, а в финальном поединке не оставила шансов другой представительнице Башкортостана - Анастасии Ивановой - 15:10. 

Анастасия Иванова, ставшая серебряным призёром, в четвертьфинале победила Светлану Трипапину из Москвы - 15:10, а в полуфинале была сильнее Адели Абдрахмановой из Татарстана - 15:8. 

Аделина Загидуллина и Аделя Абдрахманова завоевали бронзовые награды. В своих четвертьфиналах Загидуллина уверенно победила москвичку Кристину Новалиньску - 15:7, а Абдрахманова выбила из турнира ещё одну московскую рапиристку - Камиллу Цибирову - 15:11. Всего в женском турнире выступили 78 рапиристок. 

Чемпионский титул в мужском турнире рапиристов завоевал Тимур Сафин из Башкортостана. В четвертьфинальном поединке он был сильнее Олега Дробышева из Санкт-Петербурга, в полуфинале одержал убедительную победу над своим земляком Искандером Ахметовым - 15:7, а в борьбе за золотую медаль разгромил ещё одного представителя Башкортостана - Тимура Арсланова - 15:5. 

Арсланов, завоевавший серебряную награду, в четвертьфинале с минимальным перевесом одолел Дмитрия Ригина из Санкт-Петербурга - 15:14, а в полуфинале был сильнее москвича Алексея Черемисинова - 15:11. 

Искандер Ахметов и Алексей Черемисинов стали бронзовыми призёрами. В четвертьфинальных поединках Ахметов не оставил шансов Александру Сироткину из Ярославской области - 15:6, а Черемисинов выиграл у Аскара Хамзина из Башкортостана - 15:9. В мужском турнире, как и в женском, приняли участие 78 спортсменов.  
Города:
Арзамас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/13/110250.html
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