11.04.2017 23:21
Серхио Гарсия, фото с gettyimages.com
Серхио Гарсия стал победителем турнира "Мастерс" по гольфу
Первый из четырёх турниров серии "мейджор" по гольфу - Masters Tournament завершился в воскресенье в Огасте (штат Джорджия, США).
Победителем турнира стал испанский гольфист Серхио Гарсия, прошедший 72 лунки в четырёх раундах за 279 ударов (71+69+70+69), что на девять меньше пара. Это первый титул на мейджорах в карьере 37-летнего испанца, для которого это был 19-й турнир такого ранга. Лишь в плей-офф уступил Гарсии англичанин Джастин Роуз, завершивший четыре раунда также за 279 ударов (71+72+67+69). Третьим финишировал Карл Шварцел из ЮАР - 282 (74+72+68+68).
Четвёртое место разделили американец Мэтт Кучар - 283 (72+73+71+67) и бельгиец Томас Питерс - 283 (72+68+75+68). Шестым финишировал англичанин Пол Кейси - 284 (72+75+69+68). На седьмом-восьмом местах американец Кевин Шаппел - 285 (71+76+70+68) и североирландец Рори Макилрой - 285 (72+73+71+69). Замкнули десятку сильнейших австралиец Адам Скотт - 286 (75+69+69+73) и американец Райан Мур - 286 (74+69+69+74).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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