Серхио Гарсия, фото с gettyimages.com

Серхио Гарсия стал победителем турнира "Мастерс" по гольфу

Первый из четырёх турниров серии "мейджор" по гольфу - Masters Tournament завершился в воскресенье в Огасте (штат Джорджия, США).





Победителем турнира стал испанский гольфист Серхио Гарсия, прошедший 72 лунки в четырёх раундах за 279 ударов (71+69+70+69), что на девять меньше пара. Это первый титул на мейджорах в карьере 37-летнего испанца, для которого это был 19-й турнир такого ранга. Лишь в плей-офф уступил Гарсии англичанин Джастин Роуз, завершивший четыре раунда также за 279 ударов (71+72+67+69). Третьим финишировал Карл Шварцел из ЮАР - 282 (74+72+68+68).



