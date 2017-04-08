Сборная России разгромила французов в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу
Матч первого тура группы G отборочного турнира чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Франции, состоялся в субботу в турецком городе Коджаели.
Уже на второй минуте российские футболисты открыли счёт - отличился Эдер Лима. Через пять минут он же забил второй мяч, и тут же Робиньо в третий раз пробил оборону французов. Незадолго до конца первого тайма Андрей Афанасьев забил четвёртый мяч, а вское после возобновления игры Иван Чишкала в пятый раз заставил вратаря соперника капитулировать. За оставшиеся 18 минут игрового времени счёт не изменился - 5:0 в пользу подопечных Сергея Скоровича.
В другом матче нашей группы сборная Словакии разгромила команду Турции - 8:1 (3:1).
Результаты первого тура в других группах:
Группа A (Грузия): Италия - Белоруссия 2:1, Грузия - Нидерланды 1:1.
Группа B (Азербайджан): Азербайджан - Босния и Герцеговина 5:4, Венгрия - Албания 4:3.
Группа C (Украина): Хорватия - Черногория 4:0, Украина - Бельгия 1:0.
Группа D (Румыния): Португалия - Латвия 2:1, Финляндия - Румыния 5:5.
Группа E (Польша): Испания - Молдавия 7:0, Сербия - Польша 4:0.
Группа F (Казахстан): Казахстан - Македония 3:0, Чехия - Дания 5:4.
Во втором туре сборная России сыграет в воскресенье с командой Словакии. Начало - в 13.30 по московскому времени. Во вторник в 13.30 российские футболисты встретятся с хозяевами турнира - сборной Турции. В воскресенье также сыграют Турция - Франция, а во вторник - Франция - Словакия.
Россия - Франция 5:0 (4:0)
1:0. Эдер Лима, 2
2:0. Эдер Лима, 7
3:0. Робиньо, 7
4:0. Андрей Афанасьев, 17
5:0. Иван Чишкала, 22.
Состав сборной России: Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе (вратари), Сергей Абрамович, Иван Милованов, Артём Ниязов, Сергей Абрамов, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Робиньо, Иван Чишкала, Владислав Шаяхметов.