На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Регби
Водное поло
Шахматы
Теннис настольный
Гандбол
Мотоциклетный спорт
Фехтование
Триатлон
Парусный спорт
Гольф
Хоккей на траве
Рэндзю
Дзюдо
Гимнастика эстетическая
Альпинизм
Бейсбол
Мини-футбол
Го
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Теннис настольный
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
08.04.2017 21:08
"Факел-Газпром" вышел в финал Лиги чемпионов по настольному теннису
Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов по настольному теннису между российским клубом "Факел-Газпром" и немецкой командой "Саарбрюккен Тиштеннис" состоялся в четверг, 6 апреля на арене российского клуба. 

В первой встрече Дмитрий Овчаров, представляющий Германию, принёс российской команде очко, переиграв португальца Тьягу Аполонию - 3:0 (11:5, 11:5, 11:8). Во второй игре экс-лидер мирового рейтинга Владимир Самсонов из Белоруссии сломил сопротивление немецкого теннисиста Патрика Баума - 3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 8:11, 11:3). Третья встреча, в которой должны были встретиться японец Юн Мидзудани (Факел-Газпром") и немец Патрик Франциска ("Саарбрюккен Тиштеннис"), была отменена, так как наша команда после двух побед обеспечила себе выход в финал по сумме двух встреч. В матче зафиксирована победа российского клуба - 3:0. 

В первом матче, состоявшемся в Германии, "Факел-Газпром" одержал победу со счётом 3:1. Единственное за два матча очко немецкой команде принёс Тьягу Аполлония, взяв верх над Дмитрием Овчаровым - 3:0 (11:6, 11:9, 11:8), но затем Юн Мидзудани сравнял счёт, обыграв словенца Бояна Токича - 3:2 (11:3, 11:2, 4:11, 9:11, 11:5), Владимир Самсонов вывел "Факел-Газпром" вперёд, одержав победу над Патриком Франциской - 3:1 (8:11, 11:5, 11:3, 11:8), а в четвёртой игре Юн Мидзудани поставил победную точку, не оставив шансов Тьягу Аполонии - 3:0 (11:6, 11:5, 11:7). 

В финальном матче "Факел-Газпром" встретится с главным фаворитом турнира - немецкой "Боруссией" из Дюссельдорфа, которая одержала две победы над французским клубом "Понтуаз Сержи" - 3:1, 3:1. В ответной встрече в Дюссельдорфе победные очки немецкому клубу принесли Кристиан Карлссон, Штефан Фегерль и Антон Кальберг. 

Первый финальный матч пройдёт 5-7 мая, ответный - 11-14 мая. 
Города:
Оренбург, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/08/110234.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
08.04.2017 21:08
"Факел-Газпром" вышел в финал Лиги чемпионов по настольному теннису
06.04.2017 21:59
"УГМК" лидирует после трёх туров мужского командного чемпионата России по настольному теннису
29.12.2016 21:42
Мужской клуб "Факел-Газпром" и женский "ТМК-Тагмет" лидируют после двух туров чемпионата России по настольному теннису
15.11.2016 22:14
Мария Долгих и Полина Михайлова завоевали бронзу австрийского этапа Мирового тура по настольному теннису
29.08.2016 16:36
Пара Ливенцов/Пайков - победитель, пара Долгих/Михайлова и одиночник Пайков - призёры этапа Мирового тура по настольному теннису
30.06.2016 23:43
Мужской клуб "УГМК" и женский "ТНК-Тагмет" выиграли командный чемпионат России по настольному теннису
16.04.2016 14:58
Шибаев и Михайлова завоевали лицензии на олимпийский турнир по настольному теннису, Ливенцов и Долгих не прошли квалификацию
Все новости
Сюжеты
Командный чемпионат мира по настольному теннису. Япония - 2014
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
Командный чемпионат Европы по настольному теннису. Португалия-2014
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
30.09.2008 13:27
Видео. 10 лучших розыгрышей
18.08.2008 19:49
Фото. Пекин 2008. Настольный теннис - командные соревнования. (М)
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 