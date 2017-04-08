"Факел-Газпром" вышел в финал Лиги чемпионов по настольному теннису

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов по настольному теннису между российским клубом "Факел-Газпром" и немецкой командой "Саарбрюккен Тиштеннис" состоялся в четверг, 6 апреля на арене российского клуба.





В первой встрече Дмитрий Овчаров, представляющий Германию, принёс российской команде очко, переиграв португальца Тьягу Аполонию - 3:0 (11:5, 11:5, 11:8). Во второй игре экс-лидер мирового рейтинга Владимир Самсонов из Белоруссии сломил сопротивление немецкого теннисиста Патрика Баума - 3:2 (11:9, 11:5, 9:11, 8:11, 11:3). Третья встреча, в которой должны были встретиться японец Юн Мидзудани (Факел-Газпром") и немец Патрик Франциска ("Саарбрюккен Тиштеннис"), была отменена, так как наша команда после двух побед обеспечила себе выход в финал по сумме двух встреч. В матче зафиксирована победа российского клуба - 3:0.





В первом матче, состоявшемся в Германии, "Факел-Газпром" одержал победу со счётом 3:1. Единственное за два матча очко немецкой команде принёс Тьягу Аполлония, взяв верх над Дмитрием Овчаровым - 3:0 (11:6, 11:9, 11:8), но затем Юн Мидзудани сравнял счёт, обыграв словенца Бояна Токича - 3:2 (11:3, 11:2, 4:11, 9:11, 11:5), Владимир Самсонов вывел "Факел-Газпром" вперёд, одержав победу над Патриком Франциской - 3:1 (8:11, 11:5, 11:3, 11:8), а в четвёртой игре Юн Мидзудани поставил победную точку, не оставив шансов Тьягу Аполонии - 3:0 (11:6, 11:5, 11:7).





В финальном матче "Факел-Газпром" встретится с главным фаворитом турнира - немецкой "Боруссией" из Дюссельдорфа, которая одержала две победы над французским клубом "Понтуаз Сержи" - 3:1, 3:1. В ответной встрече в Дюссельдорфе победные очки немецкому клубу принесли Кристиан Карлссон, Штефан Фегерль и Антон Кальберг.



