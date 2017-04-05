"Балтимор", "Кливленд", "Хьюстон", "Вашингтон" и "Колорадо" выиграли по два матча на старте чемпионата Главной лиги бейсбола

Регулярный сезон 2017 года стартовал в Главной лиге бейсбола в США и Канаде.





В Американской лиге три дивизиона возглавляют "Балтимор Ориолс", "Кливленд Индианс" и "Хьюстон Астрос". Также две победы на счету "Миннесоты Твинс" и "Тампа-Бэй Рэйс".





В Национальной лиге первые места в дивизионах занимают "Вашингтон Нэшнлз", "Колорадо Рокиз" и "Чикаго Кабс", несмотря на то, что у чикагцев лишь одна победа в двух матчах.





В регулярном чемпионате команды проведут по 162 матча. Завершится регулярный сезон 1 октября. Плей-офф стартует 3 октября, Мировая серия (финал) - 24 октября. Матч всех звёзд пройдёт 11 июня в Майами.





Турнирное положение.





Американская лига: "Балтимор Ориолс" - 2 победы - 0 поражений, "Кливленд Индианс" - 2-0, "Хьюстон Астрос" - 2-0, "Детройт Тайгерс" - 1-0, "Бостон Ред Сокс" - 1-0, "Миннесота Твинс" - 2-0, "Тампа-Бэй Рэйс" - 2-0, "Лос-Анджелес Энджелс" - 1-1, "Окленд Атлетикс" - 1-1, "Нью-Йорк Янкиз" - 1-2, "Чикаго Уайт Сокс" - 0-1, "Торонто Блю Джейс" - 0-2, "Канзас Сити Роялз" - 0-2, "Техас Рейнджерс" - 0-2, "Сиэтл Маринерс" - 0-2.





Национальная лига: "Вашингтон Нэшнлз" - 2-0, "Колорадо Рокиз" - 2-0, "Чикаго Кабс" - 1-1, "Нью-Йорк Метс" - 1-0, "Аризона Даймондбэкс" - 1-1, "Лос-Анджелес Доджерс" - 1-1, "Филадельфия Филлис" - 1-1, "Цинциннати Редс" - 1-1, "Сент-Луис Кардиналс" - 1-1, "Сан-Франциско Джайнтс" - 1-1, "Сан-Диего Падрес" - 1-1, "Атланта Брейвс" - 0-1, "Милуоки Брюэрс" - 0-2, "Майами Марлинс" - 0-2, "Питтсбург Пайрэтс" - 0-1.



