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04.04.2017 20:46
Рассел Хенли, фото с gettyimages.com
Рассел Хенли выиграл турнир PGA-тура по гольфу Shell Houston Open
Турнир PGA-тура по гольфу Shell Houston Open состоялся в Хамбле (штат Техас, США). 

Победителем турнира стал американец Рассел Хенли, затративший в четырёх раундах на 72 лунки 268 ударов (67+67+69+65), что на 20 меньше пара. Это третий титул 27-летнего гольфиста в профессиональном туре. На втором месте южнокореец Сун Кан с 271 ударами (65+63+71+72). Третье место разделили американцы Люк Лист - 272 (68+71+65+68) и Рикки Фаулер - 272 (64+71+67+70). 

Пятым финишировал американец Дэниэл Бергер - 275 (70+67+71+67), шестым - его соотечественник Хадсон Суоффорд - 276 (67+67+75+67), седьмым - пуэрториканец Рафаэль Кампос - 277 (69+71+68+69). Восьмое место разделили американцы Зак Блэйр - 278 (69+67+75+67) и Кайл Стэнли - 278 (66+71+71+70), десятое - испанец Джон Рам - 279 (71+72+69+67) и американец Эндрю Луп - 279 (68+70+72+69). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/04/110218.html
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