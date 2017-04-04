Рассел Хенли, фото с gettyimages.com

Рассел Хенли выиграл турнир PGA-тура по гольфу Shell Houston Open

Турнир PGA-тура по гольфу Shell Houston Open состоялся в Хамбле (штат Техас, США).





Победителем турнира стал американец Рассел Хенли, затративший в четырёх раундах на 72 лунки 268 ударов (67+67+69+65), что на 20 меньше пара. Это третий титул 27-летнего гольфиста в профессиональном туре. На втором месте южнокореец Сун Кан с 271 ударами (65+63+71+72). Третье место разделили американцы Люк Лист - 272 (68+71+65+68) и Рикки Фаулер - 272 (64+71+67+70).



