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03.04.2017 23:32
Яна Егорян, фото с rusfencing.ru
Яна Егорян выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле
Этап Гран-при по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин состоялся в столице Южной Кореи Сеуле. 

Двукратная олимпийская чемпионка россиянка Яна Егорян стала победительницей личного женского турнира. Основные соревнования она начала с разгрома в 1/32 финала японки Мисаки Эмуры - 15:2. В 1/16 финала Егорян одержала победу над американкой Энн-Элизабет Стоун - 15:12, в 1/8 финала была сильнее Малгожаты Козачук из Польши - 15:10, в четвертьфинале не оставила шансов француженке Шарлотте Лембах - 15:7, в полуфинале взяла верх над француженкой Сесилией Бердер - 15:12, а в финальном поединке с таким же счётом одержала победу над Анной Мартон из Венгрии. Бронзовые награды завоевали Бердер и итальянка Марина Кришио. 

Анастасия Баженова в 1/32 финала одержала победу над американкой Сэйдж Пальмедо - 15:12, в 1/16 финала была сильнее Марты Пуды из Польши - 15:8, но в 1/8 финала потерпела поражение от француженки Сесилии Бердер - 10:15 и заняла 14-е место. 

Дина Галиакбарова в 1/32 финала победила американку Дагмару Возняк - 15:10, но в 1/16 финала потерпела поражение от венгерки Анны Мартон - 10:15 и была классифицирована 25-й. 

Валерия Большакова проиграла в 1/32 финала француженке Шарлин Тайяндье - 3:15 и заняла 37-е место. Яна Обвинцева на этой же стадии уступила француженке Саре Бальцер - 8:15 и завершила турнир 44-й. Виктория Ковалёва потерпела поражение от Анны Лимбах из Германии - 13:15 и была классифицирована 45-й. Мария Ридель не смогла преодолеть предварительный этап и финишировала 68-й.

Победителем мужского турнира стал Ким Чжунхван из Южной Кореи. В финале он взял верх над французом Венсаном Анстеттом - 15:12. Бронзовые награды завоевали итальянец Лука Куратоли и Бенедикт Вагнер из Германии. 

Лучшими из россиян стали Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников, добравшиеся до 1/8 финала. Ибрагимов в 1/32 финала одержал победу над итальянцем Джованни Репетти - 15:9, в 1/16 финала разгромил поляка Якуба Осинского - 15:6, но в борьбе за выход в четвертьфинал потерпел поражение от южнокорейца О Сангука - 12:15 и занял итоговое 11-е место. Решетников в 1/32 финала уверенно победил южнокорейца Ли Чжонхьюна - 15:7, в 1/16 финала с таким же счётом взял верх над грузином Сандро Базадзе, но в 1/8 финала проиграл Бенедикту Вагнеру из Германии - 14:15 и финишировал 15-м. 

Алексей Якименко в 1/32 финала победил итальянца Луиджи Миракко - 15:12, но в 1/16 финала проиграл южнокорейцу Ким Чжунхо - 13:15 и занял 22-е место. Алексей Дадаев в 1/32 финала проиграл Якубу Осинскому из Польши - 13:15 и завершил турнир 35-м. Дмитрий Даниленко после поражения от южнокорейца Ю Гьютэ - 13:15 был классифицирован 40-м. Илья Моторин - 77-й, Василий Ширшов - 83-й.    

Города:
Сеул
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/03/110214.html
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