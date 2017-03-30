Александр Лубяный, фото с tema32.ru

Александр Лубяный, Инна Александрова и клуб "Брянск 34" - победители первого этапа Кубка России по спортинг-компакту

Первый этап Кубка России по спортинг-компакту состоялся в СК "Дубрава" (Краснодар).





Победителем мужских соревнований в группе A стал Александр Лубяный из Брянска, поразивший 186 мишеней из двухсот. На втором месте Сабир Калимуллин из Краснодара (184), замкнул тройку лучших Вадим Смирнов из Санкт-Петербурга (182).





В группе B первенствовал москвич Илья Коржачкин (175, перестрелка 23). На втором месте Евгений Гриза из Краснодара (175, 21), на третьем - Евгений Платонов из Москвы (173, 20).





Победу в группе C одержал Михаил Шевелёв из Томска (169), вторым стал Андрей Васильев из Саратова (164), третьим - Андрей Сигуняев из станицы Ленинградской Краснодарского края (160).





В ветеранском зачёте победил Виктор Борисов из Архангельска (174), вторым финишировал Виктор Титов из подмосковного Дмитрова (168), тройку замкнул Игорь Романов из Липецка (166).





Лучшим среди суперветеранов стал Александр Каменев из Липецка (146), на второй позиции Анатолий Агашков из станицы Брюховецкой Краснодарского края (142), на третьей - волгоградец Владимир Пантяшин (136).





Главный приз в женских соревнованиях завоевала москвичка Инна Александрова (173). Серебро и бронза также у столичных спортсменок - Натальи Колячко (163) и Елены Алябьевой (145).





Победу в юниорском зачёте одержал Дмитрий Ненно из г. Шахты Ростовской области (162), на втором месте Артём Зайнулин из Симферополя (160), третьим финишировал его земляк Дмитрий Грабовой (144).





В командном зачёте победил "Брянск 34" (А.Лубяный, В.Смирнов, К.Чувальский) с 548 очками. На втором месте НП "ФССККРА-1" (С.Калимуллин, В.Беляков, А.Русов) - 523, на третьем - НПФСиСС РС(Я)-1 (Н.Кобяков, А.Николаев, А.Шишигин) - 505.





Лучшим в командном ветеранском зачёте также стал "Брянск 34" (И.Романов, А.Клюбин) - 329, вторым финишировал "Брянск 134" (В.Белов, Н.Сергеев) - 312, третьим - "Кречет" (В.Титов, В.Рязанцев) - 306.



