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30.03.2017 22:24
"Норильский никель" победил "Сибиряк" в матче чемпионата России по мини-футболу
Перенесённый матч семнадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги, в котором встречались "Норильский никель" и новосибирский "Сибиряк", состоялся в четверг во Дворце спорта "Арктика" в Норильске. 

В первом тайме Максим Волынюк вывел гостей вперёд, а через пять минут Сергей Сытин восстановил равновесие. После перерыва ворота хозяев поразил Лео Сантана, но Алексей Гордеев вновь сравнял счёт, через две минуты Юрий Костыгин вывел вперёд уже хозяев, а затем успех северян закрепил Сергей Куманькин. В оставшиеся десять минут счёт не изменился - 4:2 в пользу норильчан. 

"Сибиряк", несмотря на поражение, пока занимает вторую строчку турнирной таблицы, по дополнительным показателям опережая московскую "Дину", имеющую матч в запасе. "Норильский никель" идёт девятым, сравнявшись по очкам с МФК "Тюмень". 

"Норильский никель" (Норильск) - "Сибиряк" (Новосибирск) 4:2 (1:1)
0:1. Максим Волынюк, 9
1:1. Сергей Сытин, 14
1:2. Лео Сантана, 29
2:2. Алексей Гордеев, 33
3:2. Юрий Костыгин, 35
4:2. Сергей Куманькин, 40. 

"Норильский никель": Василий Белов (вратарь), Павел Шамарин, Алексей Попов (запасные вратари), Алексей Гордеев, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов. Запасной - Кирилл Погорелов. 
"Сибиряк": Николай Балашов (вратарь), Лео Сантана, Никита Анисимов, Жоан (капитан), Юлиан Шамсутдинов, Роман Главатских, Ильдар Нугуманов, Николай Плахов, Максим Волынюк, Сергей Чухрий, Сими Сайотти. 

Предупреждены: Куманькин (7) - Жоан (6), Главатских (17), Сими Сайотти (44). 
Удалён Жоан (13).

Турнирное положение: "Газпром-Югра" (Югорск) - 59 очков (28 игр), "Сибиряк" (Новосибирск) - 57(27), "Дина" (Москва) - 57(26), "Динамо" (Московская область) - 53(26), "Синара" (Екатеринбург) - 47(26), "КПРФ" (Москва) - 36(27), "Прогресс" (Глазов) - 30(26), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 28(26), "Норильский никель" (Норильск) - 28(26), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(26), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(26).  
Города:
Норильск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/30/110203.html
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