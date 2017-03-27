Новости "Дина" в восьмой раз завоевала Кубок России по мини-футболу Ответный финальный матч Кубка России по мини-футболу, в котором подмосковные динамовцы принимали московскую "Дину", состоялся в воскресенье в УСК "Подмосковье" (г. Щёлково Московской области).

В середине первого тайма команды обменялись голами - на точный удар Эскердиньи динамовцы ответили взятием ворот в исполнении Александра Фукина. Основные события развернулись в последние три минуты матча. Сергей Абрамов вновь вывел москвичей вперёд, но гол Сергея Сергеева и пенальти, реализованный Нандо, дали преимущество в матче бело-голубым. Однако после поражения в первой встрече, состоявшейся в четверг в Троицке - 3:5, для общего успеха динамовцам было необходимо забивать ещё раз, а времени на это уже не хватило.

Таким образом, "Дина" стала восьмикратным обладателем Кубка страны. Ранее столичный клуб завоёвывал трофей в 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 годах.

Кубок России. Финал. Ответный матч. "Динамо" (Московская область) - "Дина" (Москва) 3:2 (1:1) 0:1. Эскердинья, 13 1:1. Александр Фукин, 13 1:2. Сергей Абрамов, 48 2:2. Сергей Сергеев, 49 3:2. Нандо, 50, с 6-метрового.

"Динамо": Густаво (вратарь), Георгий Замтарадзе (запасной вратарь), Александр Фукин, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Денис Бурков, Павел Сучилин, Фернандиньо, Ренат Шакиров, Анатолий Бадретдинов. Запасной - Николай Переверзев. "Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуев (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров. Запасной - Александр Крутый.

Предупреждены: Фукин (18), Фернандиньо (21), Сирило (33) - Кутузов (10), Багиров (14), Эскердинья (39), Заболонков (44).

Первый матч - 3:5. Щёлковский муниципальный район Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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