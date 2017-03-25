На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Парусный спорт
Хоккей с мячом (бенди)
Современное пятиборье
Ездовой спорт
Фехтование
Плавание
Триатлон
Пляжный футбол
Регби
Гольф
Го
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
25.03.2017 22:36
"Газпром-Югра" и "Синара" победили в перенесённых матчах чемпионата России по мини-футболу
Перенесённые матчи предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в Норильске и Екатеринбурге. 

В матче 22-го тура "Норильский никель" принимал югорский клуб "Газпром-Югра". На шестой минуте ворота гостей распечатал Алексей Гордеев, но тут же Андрей Афанасьев сравнял счёт, а затем Иван Чишкала вывел гостей вперёд. Во втором тайме счёт не изменился - 2:1 в пользу югорчан. "Газпром-Югра" возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая московскую "Дину" имеющую два матча в запасе. "Норильский никель" занимает девятое место. 

Результативным получился матч 20-го тура, в котором екатеринбургская "Синара" встречалась с МФК "Ухта". Первый гол хозяев гости отквитали, но затем в воротах ухтинцев побывали четыре мяча подряд, на что гости ответили лишь одним голом перед перерывом. Во второй половине обе команды отличились по три раза. В итоге - 8:5 в пользу уральцев. Хет-трик сделал Николай Шистеров. "Синара" занимает пятое место, "Ухта" замыкает турнирную таблицу. 

"Норильский никель" (Норильск) - "Газпром-Югра" (Югорск) 1:2 (1:2)
1:0. Алексей Гордеев, 6
1:1. Андрей Афанасьев, 7
1:2. Иван Чишкала, 18. 

"Норильский никель": Алексей Попов (вратарь), Василий Белов (запасной вратарь), Алексей Гордеев, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов. 
"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Александр Пирогов, Катата, Данил Давыдов, Иван Сигнев. Запасной - Александр Чёрный. 
Предупреждён Дмитрий Лысков ("Газпром-Югра"), 49. 
Удалён Сергей Пономарёв ("Норильский никель"), 50. 

"Синара" (Екатеринбург) - МФК "Ухта" (Ухта) 8:5 (5:2)
1:0. Никита Фахрутдинов, 6
1:1. Александр Филимонов, 11
2:1. Алексей Иванов, в свои ворота, 11
3:1. Антон Соколов, 17
4:1. Николай Шистеров, 18
5:1. Валерий Дёмин, 20
5:2. Максим Смирнов, 25
5:3. Александр Богданов, 26
6:3. Николай Шистеров, 27
7:3. Николай Шистеров, 37
8:3. Денис Аширов, 38
8:4. Дмитрий Костюков, 46
8:5. Евгений Седов, 49. 

"Синара": Сергей Викулов, Дмитрий Путилов, Зураб Калмахелидзе (вратари), Денис Аширов, Валерий Дёмин, Никита Фахрутдинов (капитан), Николай Шистеров, Максим Герасимов, Константин Тимощенков, Константин Агапов, Антон Соколов, Александр Иванов, Максим Усов, Сергей Сорокин. 
"Ухта": Александр Елфимов, Артём Салахов (вратари), Алексей Иванов, Евгений Седов, Максим Смирнов, Дмитрий Костюков, Дмитрий Волков, Ростислав Пилипенко, Александр Цыпин, Вадим Максимов (капитан), Александр Богданов, Александр Филимонов, Александр Кузьминых. 
Предупреждены: Никита Фахрутдинов ("Синара"), 30, Ростислав Пилипенко ("Ухта"), 47. 

Турнирное положение: "Газпром-Югра" (Югорск) - 59 очков (28 игр), "Дина" (Москва) - 57(26), "Сибиряк" (Новосибирск) - 54(25), "Динамо" (Московская область) - 53(26), "Синара" (Екатеринбург) - 47(26), "КПРФ" (Москва) - 36(26), "Прогресс" (Глазов) - 30(26), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 28(26), "Норильский никель" (Норильск) - 25(25), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(26), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(26). 
Города:
Екатеринбург, Норильск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/25/110186.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
25.03.2017 22:36
"Газпром-Югра" и "Синара" победили в перенесённых матчах чемпионата России по мини-футболу
23.03.2017 21:44
"Дина" одержала победу над "Динамо" в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу
20.03.2017 21:56
МФК "Газпром-Югра" вышел в лидеры чемпионата России по мини-футболу
18.03.2017 11:28
"Динамо" взяло реванш у "Норильского никеля", "Дина" уступила "Синаре" в чемпионате России по мини-футболу
16.03.2017 21:09
"Норильский никель" победил "Динамо" в матче чемпионата России по мини-футболу
13.03.2017 23:43
"Сибиряк" вновь выиграл у "Дины", "Синара" - у "Норильского никеля" в чемпионате России по мини-футболу
11.03.2017 21:12
Поражением и ничьей закончились товарищеские матчи молодёжной сборной России по мини-футболу с португальцами
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 