"Газпром-Югра" и "Синара" победили в перенесённых матчах чемпионата России по мини-футболу

Перенесённые матчи предварительного этапа чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в Норильске и Екатеринбурге.





В матче 22-го тура "Норильский никель" принимал югорский клуб "Газпром-Югра". На шестой минуте ворота гостей распечатал Алексей Гордеев, но тут же Андрей Афанасьев сравнял счёт, а затем Иван Чишкала вывел гостей вперёд. Во втором тайме счёт не изменился - 2:1 в пользу югорчан. "Газпром-Югра" возглавляет турнирную таблицу, на два очка опережая московскую "Дину" имеющую два матча в запасе. "Норильский никель" занимает девятое место.





Результативным получился матч 20-го тура, в котором екатеринбургская "Синара" встречалась с МФК "Ухта". Первый гол хозяев гости отквитали, но затем в воротах ухтинцев побывали четыре мяча подряд, на что гости ответили лишь одним голом перед перерывом. Во второй половине обе команды отличились по три раза. В итоге - 8:5 в пользу уральцев. Хет-трик сделал Николай Шистеров. "Синара" занимает пятое место, "Ухта" замыкает турнирную таблицу.





"Норильский никель" (Норильск) - "Газпром-Югра" (Югорск) 1:2 (1:2)

1:0. Алексей Гордеев, 6

1:1. Андрей Афанасьев, 7

1:2. Иван Чишкала, 18.





"Норильский никель": Алексей Попов (вратарь), Василий Белов (запасной вратарь), Алексей Гордеев, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Сергей Куманькин, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов.

"Газпром-Югра": Звиад Купатадзе (вратарь), Сергей Слемзин (запасной вратарь), Александр Копейкин (капитан), Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Кайо, Иван Чишкала, Александр Пирогов, Катата, Данил Давыдов, Иван Сигнев. Запасной - Александр Чёрный.

Предупреждён Дмитрий Лысков ("Газпром-Югра"), 49.

Удалён Сергей Пономарёв ("Норильский никель"), 50.





"Синара" (Екатеринбург) - МФК "Ухта" (Ухта) 8:5 (5:2)

1:0. Никита Фахрутдинов, 6

1:1. Александр Филимонов, 11

2:1. Алексей Иванов, в свои ворота, 11

3:1. Антон Соколов, 17

4:1. Николай Шистеров, 18

5:1. Валерий Дёмин, 20

5:2. Максим Смирнов, 25

5:3. Александр Богданов, 26

6:3. Николай Шистеров, 27

7:3. Николай Шистеров, 37

8:3. Денис Аширов, 38

8:4. Дмитрий Костюков, 46

8:5. Евгений Седов, 49.





"Синара": Сергей Викулов, Дмитрий Путилов, Зураб Калмахелидзе (вратари), Денис Аширов, Валерий Дёмин, Никита Фахрутдинов (капитан), Николай Шистеров, Максим Герасимов, Константин Тимощенков, Константин Агапов, Антон Соколов, Александр Иванов, Максим Усов, Сергей Сорокин.

"Ухта": Александр Елфимов, Артём Салахов (вратари), Алексей Иванов, Евгений Седов, Максим Смирнов, Дмитрий Костюков, Дмитрий Волков, Ростислав Пилипенко, Александр Цыпин, Вадим Максимов (капитан), Александр Богданов, Александр Филимонов, Александр Кузьминых.

Предупреждены: Никита Фахрутдинов ("Синара"), 30, Ростислав Пилипенко ("Ухта"), 47.



