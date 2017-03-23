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23.03.2017 21:44
"Дина" одержала победу над "Динамо" в первом финальном матче Кубка России по мини-футболу
Первый финальный матч Кубка России по мини-футболу, в котором встречались московская "Дина" и подмосковное "Динамо", состоялся в четверг во дворце спорта "Квант" в Троицке. 

На исходе первой десятиминутки москвичи дважды подряд поразили ворота бело-голубых - отличились Эскердинья и Арсер Багиров. Вскоре Ренат Шакиров сократил разрыв, ещё через пять минут Сирило восстановил равновесие, а затем Александр Фукин вывел динамовцев вперёд. Второй гол Эскердиньи позволил хозяевам уйти на перерыв при равном счёте. Ближе к середине второго тайма Сергей Абрамов вернул лидерство "Дине", а на последней минуте пятый мяч в ворота гостей с десятиметрового забил Эскердинья, оформив свой хет-трик. 

Таким образом, москвичи одержали в первой встрече финального противостояния победу - 5:3. Ответный матч состоится в воскресенье, 26 марта в УСК "Подмосковье" (Щёлково). 

Кубок России. Финал. Первый матч. "Дина" (Москва) - "Динамо" (Московская область) 5:3 (3:3)
1:0. Эскердинья, 9
2:0. Арсер Багиров, 10
2:1. Ренат Шакиров, 11
2:2. Сирило, 16
2:3. Александр Фукин, 20
3:3. Эскердинья, 23
4:3. Сергей Абрамов, 36
5:3. Эскердинья, 50, с 10-метрового.

"Дина": Евгений Иваняк (вратарь), Сергей Зуев (запасной вратарь), Глеб Разорёнов, Артём Ниязов, Янар Асадов, Сергей Абрамов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Данил Кутузов, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров. Запасной - Александр Крутый. 
"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво (запасной вратарь), Ари, Александр Фукин, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Анатолий Бадретдинов. Запасной - Николай Переверзев. 

Предупреждены: Эскердинья (23), Андрей Понкратов (39), Янар Асадов (39), Евгений Иваняк (39) - Ари (18). 
Города:
Троицк, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/23/110177.html
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