Девятнадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги завершился в минувшие выходные.
Во втором матче московская "Дина" взяла реванш у "Синары" из Екатеринбурга, забив по мячу в каждом тайме и победив со счётом 2:0. Напомним, первую встречу выиграли уральцы - 3:2.
В Югорске встречались "Газпром-Югра" и МФК "Тюмень". В первой встрече югорчане разгромили соседей - 9:1, выиграв каждый из таймов с преимуществом в четыре мяча. По два мяча забили Иван Чишкала и Андрей Афанасьев.
Во второй встрече гости неожиданно вели к перерыву - 2:0. В начале второго тайма хозяева, забив три мяча, казалось бы, поставили всё на свои места, но тюменцы повели ещё раз - 4:3. И всё же хозяева в решающие минуты игры не оставили гостям никаких шансов, забив пять мячей и победив в итоге - 8:4. Покер сделал Дмитрий Лысков, хет-трик - Чишкала. Югорский клуб после этих побед возглавил турнирную таблицу, но "Дина", отстающая на два очка, имеет два матча в запасе.
Новосибирский "Сибиряк" играл в Ухте с одноимённым клубом. В первом матче ухтинцы забили два мяча перед перерывом, на что гости ответили хет-триком Сими Сайотти. В концовке в ворота хозяев влетел ещё один мяч. Ухтинцы успели сократить разрыв до минимума, но победа осталась за сибиряками - 4:3.
Во втором матче первый гол гостей хозяева отыграли, но перед перерывом новосибирцы вновь вышли вперёд, а к середине второго тайма забили третий мяч. Ухтинцы смогли пробить оборону соперника ещё лишь раз. 3:2 - победа "Сибиряка", дубль в составе которого сделал Лео Сантана. Новосибирцы занимают третье место, на очко опережая подмосковное "Динамо" и сыграв на матч меньше.
Столичный МФК "КПРФ" принимал "Новую генерацию" из Сыктывкара. В первом тайме первой игры хозяева забили два мяча. К середине второй 25-минутки гости сравняли счёт, но затем инициатива вновь перешла к москвичам, одержавшим победу - 5:2.
На следующий день "коммунисты" отличились трижды в первые четыре минуты, но к перерыву гости восстановили равновесие. Во втором тайме последовали ещё три безответных гола в ворота гостей, два из них - в концовке. 6:3 - победа столичного клуба.
Второй матч. "Дина" (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) 2:0 (1:0)
1:0. Понкратов, 17
2:0. Заболонков, 40.
Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 9:1 (4:0)
1:0. Афанасьев, 3
2:0. Марсенио, 7
3:0. Чишкала, 16
4:0. Шаяхметов, 25
5:0. Котляров, 26
6:0. Чишкала, 27
7:0. Пирогов, 31
8:0. Чёрный, 39
9:0. Афанасьев, 45
9:1. Соколов, 50.
Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 8:4 (0:2)
0:1. Асланян, 6
0:2. Лысков, 11, в свои ворота
1:2. Лысков, 26
2:2. Шаяхметов, 30, с 6-метрового
3:2. Лысков, 31
3:3. Милованов, 33
3:4. Батырев, 36
4:4. Чишкала, 37
5:4. Лысков, 38
6:4. Лысков, 45
7:4. Чишкала, 46
8:4. Чишкала, 48.
Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Сибиряк" (Новосибирск) 3:4 (2:0)
1:0. Пилипенко, 23
2:0. Костюков, 25
2:1. Сими Сайотти, 27
2:2. Сими Сайотти, 38
2:3. Сими Сайотти, 49
2:4. Талес, 50
3:4. Цыпин, 50.
Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:3 (1:2)
0:1. Лео Сантана, 8
1:1. Волков, 16
1:2. Лео Сантана, 25
1:3. Кудзиев, 36
2:3. Смирнов, 47.
Первый матч. "КПРФ" (Москва) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:2 (2:0)
1:0. Бикбулатов, 19
2:0. Лялин, 20, в свои ворота
2:1. Соколов, 34
2:2. Сосковец, 37
3:2. Паулиньо, 39
4:2. Кручинин, 41
5:2. Лин, 50.
Второй матч. "КПРФ" (Москва) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 6:3 (3:3)
1:0. Лин, 1
2:0. Адри, 3
3:0. Адри, 4
3:1. Барсков, 11
3:2. Коданев, 15
3:3. Гибадуллин, 19
4:3. Кручинин, 29
5:3. Денисов, 48
6:3. Паулиньо, 50.
Турнирное положение: "Газпром-Югра" (Югорск) - 59 очков (28 игр), "Дина" (Москва) - 57(26), "Сибиряк" (Новосибирск) - 54(25), "Динамо" (Московская область) - 53(26), "Синара" (Екатеринбург) - 47(26), "КПРФ" (Москва) - 36(26), "Прогресс" (Глазов) - 30(26), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 28(26), "Норильский никель" (Норильск) - 25(25), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(26), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(26).