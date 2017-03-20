МФК "Газпром-Югра" вышел в лидеры чемпионата России по мини-футболу

Девятнадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги завершился в минувшие выходные.





Во втором матче московская "Дина" взяла реванш у "Синары" из Екатеринбурга, забив по мячу в каждом тайме и победив со счётом 2:0. Напомним, первую встречу выиграли уральцы - 3:2.





В Югорске встречались "Газпром-Югра" и МФК "Тюмень". В первой встрече югорчане разгромили соседей - 9:1, выиграв каждый из таймов с преимуществом в четыре мяча. По два мяча забили Иван Чишкала и Андрей Афанасьев.

Во второй встрече гости неожиданно вели к перерыву - 2:0. В начале второго тайма хозяева, забив три мяча, казалось бы, поставили всё на свои места, но тюменцы повели ещё раз - 4:3. И всё же хозяева в решающие минуты игры не оставили гостям никаких шансов, забив пять мячей и победив в итоге - 8:4. Покер сделал Дмитрий Лысков, хет-трик - Чишкала. Югорский клуб после этих побед возглавил турнирную таблицу, но "Дина", отстающая на два очка, имеет два матча в запасе.





Новосибирский "Сибиряк" играл в Ухте с одноимённым клубом. В первом матче ухтинцы забили два мяча перед перерывом, на что гости ответили хет-триком Сими Сайотти. В концовке в ворота хозяев влетел ещё один мяч. Ухтинцы успели сократить разрыв до минимума, но победа осталась за сибиряками - 4:3.

Во втором матче первый гол гостей хозяева отыграли, но перед перерывом новосибирцы вновь вышли вперёд, а к середине второго тайма забили третий мяч. Ухтинцы смогли пробить оборону соперника ещё лишь раз. 3:2 - победа "Сибиряка", дубль в составе которого сделал Лео Сантана. Новосибирцы занимают третье место, на очко опережая подмосковное "Динамо" и сыграв на матч меньше.





Столичный МФК "КПРФ" принимал "Новую генерацию" из Сыктывкара. В первом тайме первой игры хозяева забили два мяча. К середине второй 25-минутки гости сравняли счёт, но затем инициатива вновь перешла к москвичам, одержавшим победу - 5:2.

На следующий день "коммунисты" отличились трижды в первые четыре минуты, но к перерыву гости восстановили равновесие. Во втором тайме последовали ещё три безответных гола в ворота гостей, два из них - в концовке. 6:3 - победа столичного клуба.





Второй матч. "Дина" (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) 2:0 (1:0)

1:0. Понкратов, 17

2:0. Заболонков, 40.





Первый матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 9:1 (4:0)

1:0. Афанасьев, 3

2:0. Марсенио, 7

3:0. Чишкала, 16

4:0. Шаяхметов, 25

5:0. Котляров, 26

6:0. Чишкала, 27

7:0. Пирогов, 31

8:0. Чёрный, 39

9:0. Афанасьев, 45

9:1. Соколов, 50.





Второй матч. "Газпром-Югра" (Югорск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 8:4 (0:2)

0:1. Асланян, 6

0:2. Лысков, 11, в свои ворота

1:2. Лысков, 26

2:2. Шаяхметов, 30, с 6-метрового

3:2. Лысков, 31

3:3. Милованов, 33

3:4. Батырев, 36

4:4. Чишкала, 37

5:4. Лысков, 38

6:4. Лысков, 45

7:4. Чишкала, 46

8:4. Чишкала, 48.





Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Сибиряк" (Новосибирск) 3:4 (2:0)

1:0. Пилипенко, 23

2:0. Костюков, 25

2:1. Сими Сайотти, 27

2:2. Сими Сайотти, 38

2:3. Сими Сайотти, 49

2:4. Талес, 50

3:4. Цыпин, 50.





Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Сибиряк" (Новосибирск) 2:3 (1:2)

0:1. Лео Сантана, 8

1:1. Волков, 16

1:2. Лео Сантана, 25

1:3. Кудзиев, 36

2:3. Смирнов, 47.





Первый матч. "КПРФ" (Москва) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:2 (2:0)

1:0. Бикбулатов, 19

2:0. Лялин, 20, в свои ворота

2:1. Соколов, 34

2:2. Сосковец, 37

3:2. Паулиньо, 39

4:2. Кручинин, 41

5:2. Лин, 50.





Второй матч. "КПРФ" (Москва) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 6:3 (3:3)

1:0. Лин, 1

2:0. Адри, 3

3:0. Адри, 4

3:1. Барсков, 11

3:2. Коданев, 15

3:3. Гибадуллин, 19

4:3. Кручинин, 29

5:3. Денисов, 48

6:3. Паулиньо, 50.



