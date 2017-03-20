Тимур Сафин, фото с rusfencing.ru

Сафин завоевал золото, Мартьянова - серебро, Дериглазова - бронзу на этапе Гран-при по фехтованию на рапирах в США

Этап Гран-при по фехтованию на рапирах состоялся в минувший уик-энд в американском Лонг-Бич.





Победителем мужского турнира стал россиянин Тимур Сафин. Чемпион Олимпиады-2016 в команде начал основной турнир с трудной победы в 1/32 финала над британцем Джеймсом-Эндрю Дэвисом - 15:14. В 1/16 финала Сафин взял верх над соотечественником - Артёмом Седовым - 15:8, в 1/8 финала разгромил Александра Шупенича из Чехии - 15:5, в четвертьфиналле сломил сопротивление француза Эрвана Ле Пешу - 15:12, в полуфинале был сильнее итальянца Джорджо Аволы - также 15:12, а в финальном поединке одержал победу над американцем Александром Массиаласом - 15:10. Бронзовые награды завоевали Авола и ещё один итальянец - Даниэле Гароццо.





Дмитрий Жеребченко в 1/32 финала разгромил австрийца Тобиаса Райхетцера - 15:2, в 1/16 финала был сильнее японца Рики Оиши - 15:9, но в 1/8 финала потерпел поражение от Даниэле Гароццо - 14:15 и занял итоговое 14-е место.





Дмитрий Ригин в 1/32 финала одержал победу над французом Жан-Полем Тони-Элиссеем - 15:11, но в 1/16 финала не справился с британцем Ричардом Крюзом - 11:15 и был классифицирован 23-м.





Тимур Арсланов в 1/32 финала не оставил шансов представляющему Украинцу Клоду Юнесу - 15:6, но в 1/16 финала ничего не смог противопоставить тому же Даниэле Гароццо - 5:15 и завершил турнир на 24-й позиции.





Артём Седов начал основной турнир с победы в 1/32 финала над венгром Даниэлем Дошей - 15:11, но, проиграв в 1/16 финала Тимуру Сафину, финишировал на 26-м месте.





Дмитрий Комиссаров уступил в 1/32 финала итальянцу Лоренцо Нисте - 8:15 и занял 37-е место. Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов на этой же стадии потерпел поражение от киприота Алекса Тофалидеса - 14:15 и финишировал 45-м.





Две награды завоевали в женском турнире российские рапиристки. Марта Мартьянова в 1/32 финала победила итальянку Элизу Вардаро - 15:13, в 1/16 финала - француженку Изаора Тибу - 14:13, в 1/8 финала была сильнее Каролин Голубицки из Германии - 15:9, в четвертьфинале сломила сопротивление итальянки Франчески Палумбо - 10:9, в полуфинале одержала победу над олимпийской чемпионкой итальянкой Арианной Эрриго - 15:12, и лишь в финале не смогла на равных противостоять американке Ли Кифер - 4:15 и стала серебряным призёром турнира.





Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова в 1/32 финала одолела американку Дельфину Девор - 15:14, в 1/16 финала победила ещё одну хозяйку турнира - Сабрину Массиалас - 15:11, в 1/8 финала выбыла из борьбы ещё одну представительницу США - Жаклин Дубрович - 15:10, в четвертьфинале справилась с четвёртой подряд американкой - Николь Росс - 15:9, но в полуфинале уступила Кифер - 9:15 и завоевала бронзовую награду. Вторая бронза - у Эрриго.





Аделина Загидуллина в 1/32 финала одолела соотечественницу - Яну Алборову - 15:14, в 1/16 финала победила ещё одну российскую рапиристку - Аделю Абдрахманову - 15:8, но в 1/8 финала потерпела поражение от Николь Росс - 10:15 и заняла итоговое десятое место.





Оксана Мартинес Хауреги в 1/32 финала одержала победу над Мартой Лычбинской из Польши - 15:10, но в 1/16 финала уступила Голубицки - 8:15 и была классифицирована 22-й.





Аделя Абдрахманова, победив в 1/32 финала американку Натали Минарик - 15:12, затем уступила Загидуллиной и завершила турнир на 23-м месте.





Лейла Пириева в 1/32 финала победила канадку Келлиф Райан - 15:11, но в следующем поединке потерпела поражение от Росс - 7:15 и финишировала 25-й.



