"Динамо" взяло реванш у "Норильского никеля", "Дина" уступила "Синаре" в чемпионате России по мини-футболу

Матчи девятнадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу в Норильске и Троицке.





"Норильский никель" проводил повторный матч с московским "Динамо". Уже в первые девять минут в ворота хозяев влетели четыре мяча. Хет-трик сделал Вилде, а третий гол на счету Сирило. Затем Сергей Сергеев ещё увеличил разницу. Во втором тайме Ренат Шакиров и вновь Сергеев довели разрыв до семи мячей. Лишь на последней минуте Юрий Костыгин размочил счёт - 7:1 в пользу подмосковного клуба. Напомним, накануне северяне победили - 6:5. "Динамо" занимает третью строчку турнирной таблицы, "Норильский никель" идёт девятым.





Свой первый матч в туре провели московская "Дина" и "Синара" из Екатеринбурга. В первом тайме гости забили три безответных мяча - отличились Николай Шистеров, Максим Герасимов и Денис Аширов. После перерыва Эскердинья размочил счёт, а в концовке Андрей Заболонков сократил разрыв до минимума, но победа осталась за уральцами - 3:2. "Синара" до одного очка сократила отставание от "Сибиряка", занимающего четвёртое место. "Дина" сохраняет лидерство, несмотря на три поражения в последних матчах.





Второй матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Динамо" (Московская область) 1:7 (0:5)

0:1. Вилде, 2

0:2. Вилде, 3

0:3. Сирило, 5

0:4. Вилде, 9

0:5. Сергей Сергеев, 18

0:6. Ренат Шакиров, 43

0:7. Сергей Сергеев, 46

1:7. Юрий Костыгин, 50.





"Норильский никель": Василий Белов (вратарь), Алексей Попов (вратарь), Павел Шамарин (запасной вратарь), Алексей Гордеев, Кирилл Погорелов, Сергей Пономарёв, Николай Канивец, Ян Кузенок, Юрий Костыгин (капитан), Сергей Сытин, Константин Чащин, Юрий Синцов, Александр Дунец, Алексей Филиппов.

"Динамо": Георгий Замтарадзе (вратарь), Густаво (запасной вратарь), Ари, Нандо, Сергей Сергеев, Робиньо, Сирило (капитан), Денис Бурков, Павел Сучилин, Вилде, Ренат Шакиров, Сергей Орлов, Анатолий Бадретдинов. Запасной - Николай Переверзев.





Предупреждены: Дунец (31), Гордеев (31) - Нандо (31), Бадретдинов (31).





Первый матч. "Дина" (Москва) - "Синара" (Екатеринбург) 2:3 (0:3)

0:1. Николай Шистеров, 22

0:2. Максим Герасимов, 23

0:3. Денис Аширов, 25

1:3. Эскердинья, 27

2:3. Андрей Заболонков, 49.





"Дина": Евгений Иваняк, Сергей Зуев (вратари), Глеб Разоренов, Янар Асадов, Эскердинья, Дмитрий Прудников (капитан), Александр Крутый, Андрей Понкратов, Андрей Заболонков, Дамир Хамадиев, Арсер Багиров. Запасной - Фёдор Стародубов.

"Синара": Дмитрий Путилов (вратарь), Сергей Викулов (запасной вратарь), Денис Аширов, Валерий Дёмин, Никита Фахрутдинов (капитан), Николай Шистеров, Максим Герасимов, Константин Агапов, Никита Шевчук, Сергей Сорокин. Запасные: Антон Соколов, Максим Усов, Николай Коротаев, Евгений Чарушин.





Предупреждён Асадов (11).

Удалён Асадов (39).



