"Водник" выиграл у "Уральского трубника" и вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

Четвёртый матч четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между архангельским "Водником" и "Уральским трубником" из Первоуральска состоялся в среду в Архангельске.





Уже на первой минуте гости вышли вперёд - отличился Вячеслав Маркин. Сергей Калинин вскоре восстановил равновесие, а через четверть часа после начала игры Евгений Дергаев вывел вперёд уже хозяев. Незадолго до перерыва Александр Антонов забил третий мяч. Во втором тайме Дмитрий Попутников в четвёртый раз пробил оборону уральцев. Сергей Почкунов сократил разрыв, но вскоре Дергаев оформил дубль. Григорий Липин вновь приблизил гостей на расстояние двух мячей, но на большее времени уже не хватило.





Победив со счётом 5:3, "Водник" одержал победу в серии - 3:1 и стал последним участником финальной четвёрки. В полуфинальном матче соперником архангелогородцев станет "Байкал-Энергия" из Иркутска. Другую полуфинальную пару составили хабаровский "СКА-Нефтяник" и красноярский "Енисей". Финальная часть чемпионата России пройдёт 23-26 марта в Хабаровске.





"Водник" (Архангельск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 5:3 (3:1)

0:1. Вячеслав Маркин (Григорий Липин), 1, свободный

1:1. Сергей Калинин (Иван Козлов), 7, угловой

2:1. Евгений Дергаев (Данил Кузьмин), 16, угловой

3:1. Александр Антонов (Дмитрий Попутников), 42

4:1. Дмитрий Попутников (Данил Кузьмин), 58, угловой

4:2. Сергей Почкунов (Дмитрий Фефелов), 75

5:2. Евгений Дергаев, 77

5:3. Григорий Липин, 84.





"Водник": Андрей Рейн (вратарь) Михаил Шиляев (запасной вратарь), Данил Кузьмин, Сергей Калинин, Роман Сухоруков, Иван Козлов, Юрий Погребной, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Максим Чермных, Евгений Дергаев (капитан), Александр Антонов, Алексей Гладышев, Дмитрий Попутников, Сергей Перминов, Максим Анциферов, Глеб Потапов, Павел Пожилов.

"Уральский трубник": Александр Морковкин (1-83 мин.), Артём Прохоров (84-90 мин.) - вратари, Евгений Сысоев, Николай Коньков, Александр Усов, Григорий Липин, Антон Оппенлендер, Андрей Кислов (капитан), Дмитрий Разуваев, Дмитрий Черных, Вячеслав Маркин, Сергей Почкунов.





Удаления: Савельев (10 мин., 60) - Оппенлендер (10 мин., 14), Воронковский (10 мин., 39), Усов (10 мин., 50), Сидоров (10 мин., 86).



