"СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Енисей" вышли в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

Третьи матчи четвертьфинальных серий чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись во вторник в Новосибирске, Кемерове, Ульяновске и Архангельске.





Новосибирский "Сибсельмаш" принимал хабаровский "СКА-Нефтяник". В первом тайме хозяева довольно быстро открыли счёт, на что хабаровчане ответили двумя голами. Вторая половина оказалась результативной и прошла с преимуществом гостей. В первой трети тайма на три гола дальневосточников новосибирцы ответили своими тремя точными ударами. Однако на следующие три взятия ворот ответа у хозяев уже не нашлось, и победители группового этапа одержали уверенную победу - 10:5. Хет-трик у гостей сделал Павел Рязанцев. Хабаровчане завершили серию в свою пользу - 3:0 и завоевали путёвку в полуфинал.





Кемеровский "Кузбасс" играл на своём поле с иркутскуим клубом "Байкал-Энергия". В первом тайме хозяева дважды отыгрывались после пропущенных мячей, но третий гол позволил иркутянам уйти на перерыв лидерами. Во второй половине гости ещё трижды добились успеха, а вот хозяевам больше не удалось пробить оборону соперника. 6:2 - иркутяне одержали победу. Покер на счету Евгения Иванушкина. Таким образом, серия завершилась со счётом 3:0 в пользу "Байкал-Энергии".





Ульяновская "Волга" принимала красноярский "Енисей". В первом тайме, пропустив три мяча, хозяева размочили счёт, но тут же красноярцы восстановили разницу. Во вторые 45 минут гости довели счёт до крупного - 7:2. По два мяча забили Вадим Чернов и Артём Ахметзянов. Действующий чемпион страны выиграл серию - 3:0 и стал третьим полуфиналистом.





Архангельский "Водник" играл дома с "Уральским трубником" из Первоуральска. Открыв счёт, хозяева затем дважды - в первом и втором таймах оказывались в роли догоняющих, и лишь за три минуты до конца основного времени сумели спастись и перевести игру в овертайм. В дополнительное время свой третий мяч, ставший победным для команды - 4:3, забил капитан архангелогородцев Евгений Дергаев. "Водник" вышел в серии вперёд - 2:1. В среду команды проведут в Архангельске четвёртый матч.





"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:10 (1:2)

1:0. Рауан Исалиев (Евгений Маврин), 5

1:1. Павел Рязанцев (Евгений Ивкин), 22, угловой

1:2. Артём Бондаренко (Максим Ишкельдин), 31

1:3. Артём Бондаренко (Кирилл Петровский), 48

1:4. Максим Ишкельдин (Алексей Чижов), 51

1:5. Павел Рязанцев (Александр Ким), 52

2:5. Павел Анисимов (Николай Митусов), 54

3:5. Сергей Ган (Рауан Исалиев), 57

4:5. Сергей Ган, 59

4:6. Павел Рязанцев (Александр Ким), 65

4:7. Александр Антипов, 71, с 12-метрового

4:8. Денис Потёмин (Антон Шевцов), 75

5:8. Алексей Доровских, 82, с 12-метрового

5:9. Максим Ишкельдин (Юрий Шардаков), 85

5:10. Кирилл Петровский (Александр Антипов), 89.

Итог серии - 0:3.





"Кузбасс" (Кемерово) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 2:6 (2:3)

0:1. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 1

1:1. Вадим Стасенко, 17, с 12-метрового

1:2. Евгений Иванушкин, 19

2:2. Вячеслав Швецов (Богдан Павенский), 27

2:3. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 36

2:4. Евгений Иванушкин (Руслан Тремаскин), 60

2:5. Максим Гавриленко (Евгений Иванушкин), 79

2:6. Никита Юрлов, 87.

Итог серии - 0:3.





"Волга" (Ульяновск) - "Енисей" (Красноярск) 2:7 (1:4)

0:1. Вадим Чернов (Дмитрий Логинов), 16, угловой

0:2. Артём Ахметзянов (Андрей Прокопьев), 21, угловой

0:3. Евгений Швецов (Алмаз Миргазов), 27

1:3. Игорь Ларионов (Максим Пахомов), 40

1:4. Вадим Чернов (Андрей Прокопьев), 42

1:5. Артём Ахметзянов (Андрей Прокопьев), 51, свободный

1:6. Алмаз Миргазов (Олег Толстихин), 68

2:6. Александр Степанов (Алексей Бушуев), 73, угловой

2:7. Дмитрий Логинов (Александр Насонов), 81.

Итог серии - 0:3.





"Водник" (Архангельск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 1:0)

1:0. Янис Бефус, 30

1:1. Дмитрий Степченков (Дмитрий Черных), 34

1:2. Евгений Сысоев (Николай Коньков), 36, угловой

2:2. Евгений Дергаев, 59, свободный

2:3. Дмитрий Разуваев (Александр Усов), 60, угловой

3:3. Евгений Дергаев, 87

4:3. Евгений Дергаев (Дмитрий Савельев), 103.

Счёт в серии - 2:1.



