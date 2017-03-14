14.03.2017 20:14
Адам Хэдвин, фото с golf.com
Адам Хэдвин выиграл турнир PGA-тура по гольфу Valspar Championship
Турнир PGA-тура по гольфу Valspar Championship состоялся на минувшей неделе в Палм Харбор (штат Флорида, США).
Победителем турнира стал Адам Хэдвин, прошедший 72 лунки за 270 ударов (68+64+67+71), что на 14 меньше пара. Это первый титул 30-летнего канадского гольфиста в профессиональном туре.
Второе место занял американец Патрик Кэнтлэй - 271 (71+66+66+68), третье разделили - его соотечественники Джим Херман - 272 (62+71+71+68) и Доминик Боццелли - 272 (67+68+70+67). Пятым финишировал американец Тони Фино - 273 (67+72+70+64), шестым - южноафриканец Карл Шварцел - 275 (70+70+67+68). Седьмое место замкнули американец Уэсли Брайан - 276 (68+68+72+68) и швед Хенрик Стенсон - 276 (64+71+71+70). Десятку замкнули американцы Расселл Хенли - 277 (64+71+75+67) и Джон Хух - 277 (69+70+69+69).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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