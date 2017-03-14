Адам Хэдвин, фото с golf.com

Адам Хэдвин выиграл турнир PGA-тура по гольфу Valspar Championship

Турнир PGA-тура по гольфу Valspar Championship состоялся на минувшей неделе в Палм Харбор (штат Флорида, США).





Победителем турнира стал Адам Хэдвин, прошедший 72 лунки за 270 ударов (68+64+67+71), что на 14 меньше пара. Это первый титул 30-летнего канадского гольфиста в профессиональном туре.



