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13.03.2017 23:43
"Сибиряк" вновь выиграл у "Дины", "Синара" - у "Норильского никеля" в чемпионате России по мини-футболу
Повторными матчами в Норильске, Новосибирске и Ухте в воскресенье завершился восемнадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги. 

В центральном противостоянии тура новосибирский "Сибиряк" вновь победил лидера турнира - московскую "Дину", на этот раз со счётом 5:4. На сверхбыстрый гол Эскердиньи хозяева тут же ответили точным ударом Сими Сайотти, который затем отличился ещё дважды. После перерыва Жоан и Лео Сантана довели разницу до четырёх мячей. Гол Янара Асадова и дубль Арсера Багирова сократили разрыв до минимума, но победа осталась за новосибирцами. "Дина" сохранила лидерство, но занимающий четвёртое место "Сибиряк" по потерянным уступает москвичам лишь три очка. 

"Норильский никель" в домашнем матче вновь не смог взять очки у екатеринбургской "Синары", проиграв - 4:5. Уступая - 0:3, северяне к перерыву сократили разрыв до минимума, а в начале второго тайма настигли соперника. Однако на следующие два гола гостей хозяева ответили лишь одним. У победителей дублем отметился Максим Герасимов, у проигравших - Николай Канивец. "Синара" занимает пятое место, "Норильский никель" - девятое. 

Редкий для мини-футбола счёт - 0:0 был зафиксирован в Ухте, где местный клуб встречался с глазовским "Прогрессом". Гости идут в турнирной таблице седьмыми, хозяева же, единолично замыкающие список, набрали своё третье очко в турнире.  

Второй матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Синара" (Екатеринбург) 4:5 (2:3)
0:1. Герасимов, 7
0:2. Фахрутдинов, 10
0:3. Аширов, 15
1:3. Пономарёв, 18
2:3. Канивец, 21, с 10-метрового
3:3. Канивец, 28, с 6-метрового
3:4. Шистеров, 37
3:5. Герасимов, 40
4:5. Пономарёв, 42. 

"Норильский никель": Попов (вратарь), Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин (капитан), Сытин, Чащин, Синцов, Филиппов. Запасные - Белов (вратарь), Дунец. 
"Синара": Викулов, Калмахелидзе (вратари), Аширов, Дёмин, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Соколов, Шевчук, Сорокин. Запасной - Бастриков. 

Предупреждены: Канивец, Чащин - Викулов, Сорокин. 

Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 5:4 (3:1)
0:1. Эскердинья, 1
1:1. Сими Сайотти, 2
2:1. Сими Сайотти, 14
3:1. Сими Сайотти, 16
4:1. Жоан
5:1. Лео Сантана, 28
5:2. Асадов, 42
5:3. Багиров, 47
5:4. Багиров, 50. 

"Сибиряк": Формин (капитан, вратарь), Лео Сантана, Покотыло, Кудзиев, Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти. Запасные - Балашов (вратарь), Анисимов. 
"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разоренов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Прудников (капитан), Крутый, Понкратов, Заболонков, Багиров. 

Предупреждены: Лео Сантана - Разоренов, Абрамов. 

Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Прогресс" (Глазов) 0:0
"Ухта": Салахов (вратарь), Седов, Смирнов, Костюков, Волков, Пилипенко, Цыпин, Максимов (капитан), Кузнецов, Богданов, Филимонов, Кузьминых. Запасные - Елфимов (вратарь), Иванов.
"Прогресс": Костромин (вратарь), Сергеев (запасной вратарь), Разуванов, Зыков, Райхель, Качер, Букин, Оппер, Мелконян, Будин (капитан), Катанэ, Гуляйкин, Козлов, Пахомов. 
  
Предупреждены: Кузьминых - Козлов. 

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 54 очка (24 игры), "Газпром-Югра" (Югорск) - 53(26), "Динамо" (Московская область) - 50(24), "Сибиряк" (Новосибирск) - 48(23), "Синара" (Екатеринбург) - 44(24), "КПРФ" (Москва) - 30(24), "Прогресс" (Глазов) - 30(26), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 28(24), "Норильский никель" (Норильск) - 22(23), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(24), МФК "Ухта" (Ухта) - 3(24). 
Города:
Новосибирск, городской округ, Норильск, Ухта
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/13/110141.html
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