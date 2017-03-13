"Сибиряк" вновь выиграл у "Дины", "Синара" - у "Норильского никеля" в чемпионате России по мини-футболу

Повторными матчами в Норильске, Новосибирске и Ухте в воскресенье завершился восемнадцатый тур чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.





В центральном противостоянии тура новосибирский "Сибиряк" вновь победил лидера турнира - московскую "Дину", на этот раз со счётом 5:4. На сверхбыстрый гол Эскердиньи хозяева тут же ответили точным ударом Сими Сайотти, который затем отличился ещё дважды. После перерыва Жоан и Лео Сантана довели разницу до четырёх мячей. Гол Янара Асадова и дубль Арсера Багирова сократили разрыв до минимума, но победа осталась за новосибирцами. "Дина" сохранила лидерство, но занимающий четвёртое место "Сибиряк" по потерянным уступает москвичам лишь три очка.





"Норильский никель" в домашнем матче вновь не смог взять очки у екатеринбургской "Синары", проиграв - 4:5. Уступая - 0:3, северяне к перерыву сократили разрыв до минимума, а в начале второго тайма настигли соперника. Однако на следующие два гола гостей хозяева ответили лишь одним. У победителей дублем отметился Максим Герасимов, у проигравших - Николай Канивец. "Синара" занимает пятое место, "Норильский никель" - девятое.





Редкий для мини-футбола счёт - 0:0 был зафиксирован в Ухте, где местный клуб встречался с глазовским "Прогрессом". Гости идут в турнирной таблице седьмыми, хозяева же, единолично замыкающие список, набрали своё третье очко в турнире.





Второй матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Синара" (Екатеринбург) 4:5 (2:3)

0:1. Герасимов, 7

0:2. Фахрутдинов, 10

0:3. Аширов, 15

1:3. Пономарёв, 18

2:3. Канивец, 21, с 10-метрового

3:3. Канивец, 28, с 6-метрового

3:4. Шистеров, 37

3:5. Герасимов, 40

4:5. Пономарёв, 42.





"Норильский никель": Попов (вратарь), Гордеев, Погорелов, Пономарёв, Канивец, Куманькин, Кузенок, Костыгин (капитан), Сытин, Чащин, Синцов, Филиппов. Запасные - Белов (вратарь), Дунец.

"Синара": Викулов, Калмахелидзе (вратари), Аширов, Дёмин, Фахрутдинов (капитан), Шистеров, Герасимов, Тимощенков, Соколов, Шевчук, Сорокин. Запасной - Бастриков.





Предупреждены: Канивец, Чащин - Викулов, Сорокин.





Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 5:4 (3:1)

0:1. Эскердинья, 1

1:1. Сими Сайотти, 2

2:1. Сими Сайотти, 14

3:1. Сими Сайотти, 16

4:1. Жоан

5:1. Лео Сантана, 28

5:2. Асадов, 42

5:3. Багиров, 47

5:4. Багиров, 50.





"Сибиряк": Формин (капитан, вратарь), Лео Сантана, Покотыло, Кудзиев, Жоан, Шамсутдинов, Главатских, Нугуманов, Плахов, Волынюк, Чухрий, Сими Сайотти. Запасные - Балашов (вратарь), Анисимов.

"Дина": Иваняк, Зуев (вратари), Разоренов, Ниязов, Асадов, Абрамов, Эскердинья, Прудников (капитан), Крутый, Понкратов, Заболонков, Багиров.





Предупреждены: Лео Сантана - Разоренов, Абрамов.





Второй матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Прогресс" (Глазов) 0:0

"Ухта": Салахов (вратарь), Седов, Смирнов, Костюков, Волков, Пилипенко, Цыпин, Максимов (капитан), Кузнецов, Богданов, Филимонов, Кузьминых. Запасные - Елфимов (вратарь), Иванов.

"Прогресс": Костромин (вратарь), Сергеев (запасной вратарь), Разуванов, Зыков, Райхель, Качер, Букин, Оппер, Мелконян, Будин (капитан), Катанэ, Гуляйкин, Козлов, Пахомов.

Предупреждены: Кузьминых - Козлов.



