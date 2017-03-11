"Динамо" и "Газпром-Югра" одержали по две победы в чемпионате России по мини-футболу

Семь матчей восемнадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги сыграны в пятницу и субботу.





Новосибирский "Сибиряк" в первой встрече на своей арене одержал победу над лидером турнира - московской "Диной" со счётом 8:6. После стартового дубля Лео Сантаны хозяева постоянно вели в счёте, но к середине второго тайма гости восстановили равновесие - 4:4. Однако три подряд гола Сими Сайотти склонили чашу весов на сторону новосибирцев. Эскердинья, оформив хет-трик, вновь обострил интригу, но третий гол Лео Сантаны подвёл итог - 8:6 в пользу хозяев. "Сибиряк" закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы.





"Новая генерация" потерпела в Сыктывкаре два поражения от югорской команды "Газпром-Югра". Первый матч прошёл в упорной борьбе. Алексей Лялин сначала вывел сыктывкарцев вперёд, а после двух голов гостей восстановил равновесие. Однако последнее слово осталось за югорчанами - гол Дмитрия Лыскова принёс гостям победу со счётом 3:2.





На следующий день футболисты "Газпром-Югры" не испытали проблем, одержав крупную победу - 9:4. Югорчане идут в турнирной таблице вторыми, сыктывкарцы - десятыми.





Подмосковные динамовцы в Щёлкове дважды уверенно переиграли столичный МФК "КПРФ" - 6:2 и 6:1. Дублями в обоих матчах отметился Вилде, хет-трик во второй игре сделал Семён Сучилин. Бело-голубые занимают третье место, уступая "Газпром-Югре" три очка при двух матчах в запасе.





"Норильский никель" в домашнем матче проиграл екатеринбургской "Синаре" - 5:7, провалив первый тайм и сократив разрыв двумя подряд голами за семь минут до конца встречи.





Аутсайдер турнира - МФК "Ухта" дома проиграл глазовскому "Прогрессу" - 1:4 и остаётся с двумя набранными очками в 23 матчах.





Первый матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) 2:3 (1:1)

1:0. Лялин, 8

1:1. Афанасьев, 21

1:2. Катата, 27

2:2. Лялин, 37

2:3. Лысков, 45.





Второй матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:9 (1:5)

0:1. Лысков, 3

0:2. Котляров, 4

0:3. Афанасьев, 9

0:4. Сигнев, 15

1:4. Лялин, 19

1:5. Шаяхметов, 22, с 10-метрового

1:6. Сигнев, 27

1:7. Лысков, 31

2:7. Соколов, 31

2:8. Пирогов, 46

3:8. Сосковец, 48

3:9. Чёрный, 48

4:9. Суворов, 48.





Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "КПРФ" (Москва) 6:2 (5:2)

1:0. Вилде, 9

1:1. Кручинин, 13

2:1. Фукин, 13

3:1. Вилде, 18

4:1. Робиньо, 19, с 6-метрового

4:2. Шарипов, 19

5:2. Переверзев, 25

6:2. Бурков, 30.





Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "КПРФ" (Москва) 6:1 (4:1)

1:0. Пула, 3, в свои ворота

2:0. Сучилин, 7

3:0. Сучилин, 8

3:1. Нандо, 13, в свои ворота

4:1. Вилде, 14

5:1. Сучилин, 33

6:1. Вилде, 38.





Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 8:6 (3:2)

1:0. Лео Сантана, 9

2:0. Лео Сантана, 10

2:1. Покотыло, 21, в свои ворота

3:1. Волынюк, 22

3:2. Эскердинья, 25

4:2. Плахов, 30

4:3. Прудников, 31

4:4. Абрамов, 36

5:4. Сими Сайотти, 39, с 6-метрового

6:4. Сими Сайотти, 44

7:4. Сими Сайотти, 47

7:5. Эскердинья, 47

7:6. Эскердинья, 48

8:6. Лео Сантана, 50.





Первый матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Синара" (Екатеринбург) 5:7 (2:6)

0:1. Кузенок, 4, в свои ворота

1:1. Канивец, 6

1:2. Аширов, 8

1:3. Сорокин, 8

2:3. Чащин, 9

2:4. Дёмин, 12

2:5. Сорокин, 25

2:6. Дёмин, 25

3:6. Сытин, 35

3:7. Бастриков, 40

4:7. Канивец, 43

5:7. Костыгин, 43.





Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Прогресс" (Глазов) 1:4 (0:2)

0:1. Букин, 8

0:2. Гуляйкин, 14

1:2. Пилипенко, 32

1:3. Катанэ, 42

1:4. Мелконян, 50.



