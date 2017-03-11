"Динамо" и "Газпром-Югра" одержали по две победы в чемпионате России по мини-футболу
Семь матчей восемнадцатого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги сыграны в пятницу и субботу.
Новосибирский "Сибиряк" в первой встрече на своей арене одержал победу над лидером турнира - московской "Диной" со счётом 8:6. После стартового дубля Лео Сантаны хозяева постоянно вели в счёте, но к середине второго тайма гости восстановили равновесие - 4:4. Однако три подряд гола Сими Сайотти склонили чашу весов на сторону новосибирцев. Эскердинья, оформив хет-трик, вновь обострил интригу, но третий гол Лео Сантаны подвёл итог - 8:6 в пользу хозяев. "Сибиряк" закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы.
"Новая генерация" потерпела в Сыктывкаре два поражения от югорской команды "Газпром-Югра". Первый матч прошёл в упорной борьбе. Алексей Лялин сначала вывел сыктывкарцев вперёд, а после двух голов гостей восстановил равновесие. Однако последнее слово осталось за югорчанами - гол Дмитрия Лыскова принёс гостям победу со счётом 3:2.
На следующий день футболисты "Газпром-Югры" не испытали проблем, одержав крупную победу - 9:4. Югорчане идут в турнирной таблице вторыми, сыктывкарцы - десятыми.
Подмосковные динамовцы в Щёлкове дважды уверенно переиграли столичный МФК "КПРФ" - 6:2 и 6:1. Дублями в обоих матчах отметился Вилде, хет-трик во второй игре сделал Семён Сучилин. Бело-голубые занимают третье место, уступая "Газпром-Югре" три очка при двух матчах в запасе.
"Норильский никель" в домашнем матче проиграл екатеринбургской "Синаре" - 5:7, провалив первый тайм и сократив разрыв двумя подряд голами за семь минут до конца встречи.
Аутсайдер турнира - МФК "Ухта" дома проиграл глазовскому "Прогрессу" - 1:4 и остаётся с двумя набранными очками в 23 матчах.
Первый матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) 2:3 (1:1)
1:0. Лялин, 8
1:1. Афанасьев, 21
1:2. Катата, 27
2:2. Лялин, 37
2:3. Лысков, 45.
Второй матч. "Новая генерация" (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) 4:9 (1:5)
0:1. Лысков, 3
0:2. Котляров, 4
0:3. Афанасьев, 9
0:4. Сигнев, 15
1:4. Лялин, 19
1:5. Шаяхметов, 22, с 10-метрового
1:6. Сигнев, 27
1:7. Лысков, 31
2:7. Соколов, 31
2:8. Пирогов, 46
3:8. Сосковец, 48
3:9. Чёрный, 48
4:9. Суворов, 48.
Первый матч. "Динамо" (Московская область) - "КПРФ" (Москва) 6:2 (5:2)
1:0. Вилде, 9
1:1. Кручинин, 13
2:1. Фукин, 13
3:1. Вилде, 18
4:1. Робиньо, 19, с 6-метрового
4:2. Шарипов, 19
5:2. Переверзев, 25
6:2. Бурков, 30.
Второй матч. "Динамо" (Московская область) - "КПРФ" (Москва) 6:1 (4:1)
1:0. Пула, 3, в свои ворота
2:0. Сучилин, 7
3:0. Сучилин, 8
3:1. Нандо, 13, в свои ворота
4:1. Вилде, 14
5:1. Сучилин, 33
6:1. Вилде, 38.
Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - "Дина" (Москва) 8:6 (3:2)
1:0. Лео Сантана, 9
2:0. Лео Сантана, 10
2:1. Покотыло, 21, в свои ворота
3:1. Волынюк, 22
3:2. Эскердинья, 25
4:2. Плахов, 30
4:3. Прудников, 31
4:4. Абрамов, 36
5:4. Сими Сайотти, 39, с 6-метрового
6:4. Сими Сайотти, 44
7:4. Сими Сайотти, 47
7:5. Эскердинья, 47
7:6. Эскердинья, 48
8:6. Лео Сантана, 50.
Первый матч. "Норильский никель" (Норильск) - "Синара" (Екатеринбург) 5:7 (2:6)
0:1. Кузенок, 4, в свои ворота
1:1. Канивец, 6
1:2. Аширов, 8
1:3. Сорокин, 8
2:3. Чащин, 9
2:4. Дёмин, 12
2:5. Сорокин, 25
2:6. Дёмин, 25
3:6. Сытин, 35
3:7. Бастриков, 40
4:7. Канивец, 43
5:7. Костыгин, 43.
Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "Прогресс" (Глазов) 1:4 (0:2)
0:1. Букин, 8
0:2. Гуляйкин, 14
1:2. Пилипенко, 32
1:3. Катанэ, 42
1:4. Мелконян, 50.
Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 54 очка (23 игры), "Газпром-Югра" (Югорск) - 53(26), "Динамо" (Московская область) - 50(24), "Сибиряк" (Новосибирск) - 45(22), "Синара" (Екатеринбург) - 41(23), "КПРФ" (Москва) - 30(24), "Прогресс" (Глазов) - 29(25), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 28(24), "Норильский никель" (Норильск) - 22(22), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(24), МФК "Ухта" (Ухта) - 2(23).